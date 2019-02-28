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Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по контрабанде наличных денежных средств

Авиапассажир пытался незаконно вывезти в Таджикистан более 1,5 млн рублей.
  • 28/02/2019, 13:22
Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по контрабанде наличных денежных средств

— Гражданин Российской Федерации, планируя вылететь в Республику Таджикистан рейсом Новосибирск – Худжант, осуществил вход в «зелёный коридор» — зону таможенного контроля зала вылета терминала международных воздушных линий аэропорта «Толмачёво», тем самым заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако, в ходе таможенного контроля были выявлены денежные средства в размере 2 млн 252,5 тыс. рублей, перемещаемые в карманах одежды, а также в тканевой повязке, находящейся под одеждой на теле, то есть с сокрытием от таможенного контроля, — рассказали в пресс-службе Новосибирской таможни.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с требованиями пункта 7 части 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенному декларированию при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза подлежат наличные денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США (в данном случае — 655 149 тыс. рублей).

— Тем самым гражданин Российской Федерации незаконно переместил через таможенную границу Евразийского экономического союза денежные средства в размере 1 597,351 тыс. рублей, что эквивалентно 24 381,49 долларам США, без обязательного письменного декларирования, — подчеркнули в ведомстве.

В действиях гражданина Российской Федерации усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере. Денежные средства изъяты.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет.

Отмечается, что с начала 2019 года инспекторами таможенного поста Аэропорт Толмачёво в отношении авиапассажиров возбуждено в общей сложности 125 дел об административных правонарушениях, преимущественно по фактам недекларирования и по фактам несоблюдения запретов и ограничений при перемещении товаров через границу.

В процессе таможенного контроля в аэропорту у граждан изъято 2,7 тысяч сигарет, 66 литров алкоголя, почти 100 кг насвая, 19 единиц различного оружия, 41 кг черной икры и крабового мяса, 7 рогов оленя, шкура крокодила. Также, предотвращен незаконных вывоз более 21 кг полудрагоценных камней – халцедона, турмалина, яшмы, выявлено 11 фактов ввоза подкарантинной продукции без разрешающих документов (семена, саженцы и т.п.) – продукция уничтожена Россельхознадзором.

По фактам недекларирования изъято денежных средств в общей сумме 1 миллион 850 тыс. рублей, в том числе 26,7 тыс. долларов США.

Фото: пресс-служба Новосибирской таможни

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