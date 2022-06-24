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В VK появился чат-бот для поиска людей и добровольцев «ЛизаАлерт»

  • 24/06/2022, 11:12
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В VK появился чат-бот для поиска людей и добровольцев «ЛизаАлерт»
Чтобы запустить бот, нужно написать ему слово «Привет». Робот может посоветовать, что делать при пропаже человека и как себя вести в экстренных ситуациях подобного рода.

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с телефонным оператором «Билайн» и отрядом «ЛизаАлерт» запустили чат-бота для поиска пропавших людей, пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз соцсети.

Чат-бот появится в официальном сообществе поискового отряда во «ВКонтакте». Чтобы запустить бот, нужно написать ему слово «Привет». Робот может посоветовать, что делать при пропаже человека и как себя вести в экстренных ситуациях подобного рода.

С помощью нового бота можно будет вступить в ряды добровольцев «ЛизаАлерт» в разных регионах России, а также оперативно связаться с модератором сообщества в случае пропажи человека, уточнили в пресс-службе.

— Для нас жизненно важно постоянно развиваться, участвовать в системных партнерствах, привлекать опыт крупного бизнеса и возможности современных технологий, — заявил председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Получать новости от отряда можно в соцсети «ВКонтакте» в сообщениях от сообщества «ЛизаАлерт» или по СМС, для этого нужно подписаться на рассылку на портале. Оповещения будут бесплатными для абонентов всех операторов, добавили в пресс-службе.

Фото: flickr.com — Фотобанк Moscow-Live

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : чат-бот соцсети поиск


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