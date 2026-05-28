Свыше 3000 лишних мест в детсадах нашли в Новосибирской области

В дошкольные организации в Новосибирской области ходит почти 122 тысячи детей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом количество мест в учреждения дошкольного образования, созданных в регионе, превышает 125 тысяч.

21,7% детей, посещающих детсады, находятся в возрасте 5 лет,

21,5% — 6 лет,

20,5% — 4 лет,

17,8% — 3 лет,

13,1% — 2 лет,

Общеразвивающие группы посещали 40,9% воспитанников, группы комбинированной направленности — 39,7% детей, 8,3% дошкольников вошли в состав оздоровительных групп, 4,6% — групп компенсирующей направленности. Из общей численности

296 воспитанников посещали группы кратковременного пребывания.

Напомним, количество детей в детсадах Новосибирска сокращается уже несколько лет. Всего в детсадах города сегодня пребывает 79 тысяч ребятишек (ранее было в среднем 91 тысяча). На 30.09.2026 года в список актуального учета детей, претендующих на предоставление им места в детском саду, внесено 15102 ребенка, из них 4030 детей в возрасте от трех до семи лет, уточняли в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе мэрии.

— При сокращении количества дошкольников, освобождении мест в детсадах мы будем доводить группы до норматива. То есть дети будут меньше болеть, а значит, больше ходить в детсад. Кроме того, при освобождении групп появляется возможность для возвращения в дошкольные учреждения программ допобразования. Ранее мы были вынуждены от них отказаться в связи с большой загрузкой, — комментировал ситуацию начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев еще два года назад.

При этом в новосибирских детских садах создано четыре группы, в которые родители приводят ребятишек в возрасте от 6 месяцев. Кроме того, в городе работают 18 круглосуточных групп, которые актуальны у родителей, работающих посменно, в том числе сотрудников предприятий ОПК. Еще один детский сад по собственной инициативе прошел процедуру лицензирования и открыл группу для детей с сахарным диабетом первого типа.

Ранее редакция сообщала о том, что школы Новосибирска расширяются за счет перепрофилирования дошкольных учреждений.