«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

В российском экспертном сообществе разгорелась дискуссия вокруг инициативы главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачёвой

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Демограф против «разрушительных» инициатив

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

«Адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей», — заявил Крупнов, охарактеризовав такие инициативы как потенциально «разрушительные».

Вместо повышения верхней возрастной планки эксперт предложил прямо противоположную меру. В комментарии для НСН он заявил, что необходимо не расширять возрастные рамки, а, напротив, «потихоньку снижать» возраст вступления в брак.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — подчеркнул Крупнов.

Мировой опыт: кто кого и в каком возрасте считает молодым

В мире единого мнения о том, кого считать молодым, не существует. Универсального возрастного ценза нет, и подходы варьируются в широких пределах. Официально в России к молодёжи относятся граждане от 14 до 35 лет включительно — соответствующая норма была закреплена на федеральном уровне в конце 2020 года.

Международные организации и государства применяют свои критерии:

  • ООН для статистики использует диапазон 15–24 года.

  • ВОЗ с медицинской точки зрения относит к молодым людей от 25 до 44 лет.

  • В разных странах приняты свои критерии. В ряде государств (Германия, Франция, Япония, США) молодёжью принято считать людей в возрасте 13–30 лет. Однако есть и более узкие границы (в Австрии — 14–24 года, во Вьетнаме — 16–30 лет), и более широкие (в Испании верхняя планка может достигать 32–34 лет, а в Италии — 35 лет).

Предложение гериатра пока не влечёт за собой юридических последствий. Однако возникшая дискуссия вновь поднимает важный вопрос: как возрастные рамки влияют на социальное поведение и демографические перспективы. В то время как Минздрав видит в продлении молодости путь к долголетию и активности, демографы, напротив, предостерегают, что это может лишь усугубить кризис, отодвигая создание семьи на неопределённый срок.

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

