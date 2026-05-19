«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Демограф против «разрушительных» инициатив

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

«Адаптируясь к этим якобы естественным процессам, мы фактически поддерживаем более позднее создание семьи и позднее рождение детей», — заявил Крупнов, охарактеризовав такие инициативы как потенциально «разрушительные».

Вместо повышения верхней возрастной планки эксперт предложил прямо противоположную меру. В комментарии для НСН он заявил, что необходимо не расширять возрастные рамки, а, напротив, «потихоньку снижать» возраст вступления в брак.

«В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача», — подчеркнул Крупнов.

Мировой опыт: кто кого и в каком возрасте считает молодым

В мире единого мнения о том, кого считать молодым, не существует. Универсального возрастного ценза нет, и подходы варьируются в широких пределах. Официально в России к молодёжи относятся граждане от 14 до 35 лет включительно — соответствующая норма была закреплена на федеральном уровне в конце 2020 года.

Международные организации и государства применяют свои критерии:

ООН для статистики использует диапазон 15–24 года .

ВОЗ с медицинской точки зрения относит к молодым людей от 25 до 44 лет .

В разных странах приняты свои критерии. В ряде государств (Германия, Франция, Япония, США) молодёжью принято считать людей в возрасте 13–30 лет. Однако есть и более узкие границы (в Австрии — 14–24 года, во Вьетнаме — 16–30 лет), и более широкие (в Испании верхняя планка может достигать 32–34 лет, а в Италии — 35 лет).

Предложение гериатра пока не влечёт за собой юридических последствий. Однако возникшая дискуссия вновь поднимает важный вопрос: как возрастные рамки влияют на социальное поведение и демографические перспективы. В то время как Минздрав видит в продлении молодости путь к долголетию и активности, демографы, напротив, предостерегают, что это может лишь усугубить кризис, отодвигая создание семьи на неопределённый срок.