Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Доля женщин в экономике продолжает расти

«Индекс букета»

Листая в последние дни ленты новосибирских новостей, было невозможно пройти мимо статей о стремительно дорожающих тюльпанах и о том, что новосибирцы массово отказываются от традиционных букетов в пользу других подарков. При чтении подобных новостей мне вспомнился знаменитый «индекс Биг Мака» — пожалуй, самый простой и наглядный показатель динамики инфляции и общего уровня жизни. Подумалось, что по аналогии можно было бы придумать условный «индекс букета», показывавший бы степень роста цен на тюльпаны в преддверии 8 Марта.

Вообще говоря, мы каждый год в начале весны переживаем своеобразную «тюльпаническую атаку», когда мужчины бросаются скупать и дарить букеты, а женщины их столь же дружно принимают. И так же из года в год повторяются одни и те же разговоры о неоправданно дорогих букетах, о том, что 8 Марта превратилось в праздник продавцов тюльпанов и о том, что дарить цветы — это вчерашний день. Отчасти, наверное, все эти тезисы справедливы и имеют право на жизнь. Действительно, в нынешних экономических реалиях невольно задумываешься о том, стоит ли тратить деньги на цветы, которые не имеют практической пользы и простоят от силы несколько дней. Тем более что не только многие мужчины, но и значительная часть женщин нынче относится к цветам без особого энтузиазма. С другой стороны, цветы — символ заботы и внимания, и, на мой взгляд, дарить их всё-таки нужно, причём не только 8 марта, но и в другие дни. Впрочем, это личное дело каждого, и навязывать свою точку зрения в данном случае считаю неуместным.

Роль женщины в экономике растет

Понятно, что, как и многие праздники, Международный женский день давно утратил свой исходный смысл. Изначально он был учреждён в рамках феминистского движения, которое охватывало большинство женского населения хоть сколько-нибудь развитых стран мира, боровшихся за уравнение в правах с мужчинами. В основном речь шла о праве женщин на труд и предоставление им избирательных прав. Эти цели давно достигнуты, хотя дискриминация женщин на рынке труда в той или иной степени сохраняется и сегодня — правда, не в законодательной плоскости, а на уровне стереотипов массового сознания, которым, конечно, подвержены многие работодатели-мужчины. Но феминистское движение, пусть и куда менее массовое, сохраняется и сегодня, только лозунги у него теперь несколько иные. Сегодня его активистки выступают против так называемой гендерной объективации, когда женщина воспринимается прежде всего как сексуальный объект, а не полноценная личность, наделённая определённой совокупностью знаний и компетенций. Подчас это движение принимает крайние, экстремальные формы, доходит до абсурда, хотя по большей части это относится к США и Европе, в России же подобные проявления носят скорее маргинальный характер и, по счастью, не находят массовой поддержки среди женской половины населения.

О женщинах можно говорить долго. Неспроста древние говорили, что femina enigma est. Для нас, мужчин, они действительно сплошные загадки, которые очень сложно разгадать. При этом важно подчеркнуть, что роль женщин в нашем обществе кардинально изменилась не только за последние 100-150 лет, но даже за последние лет 30. Согласно статистике, в гендерном разрезе женщины составляют порядка половины от общего числа занятых в экономике, причём их доля год от года растёт. Увеличивается и доля дам на руководящих должностях как в частных, так и государственных организациях. В общем-то, это не феномен сегодняшнего дня — к активному участию женщин в экономике мы привыкли ещё в советские годы. Понятно, что есть сферы, где традиционно превалируют представительницы прекрасного пола — здравоохранение, образование, сфера обслуживания, бюджетная сфера и т.д. Но и в других отраслях, кроме, пожалуй, самых вредных и опасных, женщины не являются такой уж редкостью.

Женское счастье

Согласно всем опросам, карьера и профессиональная самореализация для российских женщин как минимум не менее важны, чем традиционные роли жены и матери. Плохо это или хорошо — вопрос, о который можно сломать бесчисленное число копий. С точки зрения демографии, конечно, здесь больше минусов, чем плюсов. Но это неизбежные издержки социального прогресса. Есть бесспорная закономерность: чем выше уровень развития того или иного общества, тем большая в нём доля женщин в экономике и тем ниже уровень рождаемости. Это мы видим в США, Европе, ряде наиболее развитых азиатских стран. Эта же закономерность явственно проявляется в России. Такой вот парадокс: более развитые общества вымирают быстрее. Это оборотная сторона прогресса, и ничего с этим поделать нельзя, какие бы меры поддержки рождаемости ни принимались на государственном уровне.

В чём заключается их персональное женское счастье, каждая женщина решает для себя сама. Ну а цветы — это просто приятно в любом случае. Даже тем женщинам, которые к ним равнодушны.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед 8 марта на 65% вырос спрос на клубнику в шоколаде

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

