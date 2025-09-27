В Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино

В Новосибирске с 25 по 28 сентября проходит фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». В его конкурсную программу вошли десять новых неигровых фильмов, снятых российскими режиссерами. Infopro54 поговорил с программным директором фестиваля Александрой Прошиной о том, что происходит в кинодокументалистике, за чей счет снимаются фильмы, и почему они не часто бывают на больших экранах.

— Как проходит фестиваль, что можно сказать об интересе новосибирской публики и наполняемости залов?

— Открытие у нас проходило в Академгородке. Мы впервые проводили мероприятие фестиваля именно там, и не были уверены в интересе. Но большой зал Дома ученых был практически полный. После церемонии состоялся показ фильма «Планета». Все остались довольны. Во второй день, когда начались уже полноценные показы, всё тоже прошло отлично. У нас две части программы. «Семейные фантазии» — это фантастика и фэнтези для всей семьи, очень зрительская история, и за нее мы не переживали. За конкурсную программу — научное и индустриальное кино — были некоторые опасения. Но вот, например, прошел блок короткометражных фильмов, и народу было много. А ведь это пятница, рабочий день. Люди активно задавали вопросы, общались с создателями картин.

— Как вы оцениваете судьбу документального кино на большом экране? Вне фестивалей такие фильмы показывают нечасто, а залы редко бывают полными.

— К сожалению, так устроена индустрия. Крупные прокатчики ориентированы на блокбастеры и семейное кино. Документалистику берут редко, а если и ставят, то часто на неудобное время. Чтобы собрать зрителей, нужна реклама, а вкладывать большие деньги в документальное кино никто не готов. Поэтому основной способ увидеть его в кино — фестивали. Конечно, фильмы выходят на онлайн-платформах, но и там не все доходит до зрителя без продвижения. Это коммерчески не всегда выгодно, хотя платформы сейчас осторожно пробуют вкладываться в документальное кино. Например, ВК развивает свое направление как мини-кинотеатр. Может быть, это что-то изменит.

— Такие непростые обстоятельства не могут погубить документальное кино?

— Нет. Вспомните 90-е годы, когда кинотеатры закрывались, государственное финансирование практически прекратилось, а на экраны хлынули западные фильмы. Но кино выжило, фестивали проходили. Всегда говорят, что кино умрет: сначала с изобретением телевидения, потом с приходом онлайн-платформ. Но кинотеатры не исчезли, а переживают новые этапы. Я много лет работаю в этой сфере и вижу: кино живет и будет жить.

— Какие бюджеты у документального кино? Оно дороже или дешевле игрового?

— Всегда дешевле. Даже сложные проекты, обходятся в меньшие суммы. Конечно, на Западе есть документальные блокбастеры с бюджетами, сопоставимыми с низкобюджетным игровым кино, но у них и игровое кино в целом дороже. Я не припомню российского документального фильма дороже 10 миллионов рублей, разве что единичные какие-то случаи.

— Кто сейчас финансирует создание документальных фильмов?

— Сейчас российское документальное кино в значительной степени существует благодаря государственной поддержке. Это Министерство культуры, Фонд поддержки регионального кинематографа — у нас в программе, например, четыре фильма, которые он поддержал. Есть Президентский фонд культурных инициатив. Есть и частные фонды, спонсоры. Можно прийти к бизнесменам с проектом и получить помощь, такие прецеденты есть. Онлайн-платформы тоже снимают документальное кино. Но частных средств, на мой взгляд, все же меньше — может быть, процентов пять-десять в общем объеме. Некоторая часть документального кино снимается силами самих документалистов, на энтузиазме. Но на самом деле сейчас нашему кино позволяет жить наше государство.

