Рекламодателям

В Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино

  • 27/09/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино
В России ежегодно выходят сотни документальных фильмов

В Новосибирске с 25 по 28 сентября проходит фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». В его конкурсную программу вошли десять новых неигровых фильмов, снятых российскими режиссерами. Infopro54 поговорил с программным директором фестиваля Александрой Прошиной о том, что происходит в кинодокументалистике, за чей счет снимаются фильмы, и почему они не часто бывают на больших экранах.

 — Как проходит фестиваль, что можно сказать об интересе новосибирской публики и наполняемости залов?

— Открытие у нас проходило в Академгородке. Мы впервые проводили мероприятие фестиваля именно там, и не были уверены в интересе. Но большой зал Дома ученых был практически полный. После церемонии состоялся показ фильма «Планета». Все остались довольны. Во второй день, когда начались уже полноценные показы, всё тоже прошло отлично. У нас две части программы. «Семейные фантазии» — это фантастика и фэнтези для всей семьи, очень зрительская история, и за нее мы не переживали. За конкурсную программу — научное и индустриальное кино — были некоторые опасения. Но вот, например, прошел блок короткометражных фильмов, и народу было много. А ведь это пятница, рабочий день. Люди активно задавали вопросы, общались с создателями картин.

— Как вы оцениваете судьбу документального кино на большом экране? Вне фестивалей такие фильмы показывают нечасто, а залы редко бывают полными.

— К сожалению, так устроена индустрия. Крупные прокатчики ориентированы на блокбастеры и семейное кино. Документалистику берут редко, а если и ставят, то часто на неудобное время. Чтобы собрать зрителей, нужна реклама, а вкладывать большие деньги в документальное кино никто не готов. Поэтому основной способ увидеть его в кино — фестивали. Конечно, фильмы выходят на онлайн-платформах, но и там не все доходит до зрителя без продвижения. Это коммерчески не всегда выгодно, хотя платформы сейчас осторожно пробуют вкладываться в документальное кино. Например, ВК развивает свое направление как мини-кинотеатр. Может быть, это что-то изменит.

— Такие непростые обстоятельства не могут погубить документальное кино?

— Нет. Вспомните 90-е годы, когда кинотеатры закрывались, государственное финансирование практически прекратилось, а на экраны хлынули западные фильмы. Но кино выжило, фестивали проходили. Всегда говорят, что кино умрет: сначала с изобретением телевидения, потом с приходом онлайн-платформ. Но кинотеатры не исчезли, а переживают новые этапы. Я много лет работаю в этой сфере и вижу: кино живет и будет жить.

— Какие бюджеты у документального кино? Оно дороже или дешевле игрового?

— Всегда дешевле. Даже сложные проекты, обходятся в меньшие суммы. Конечно, на Западе есть документальные блокбастеры с бюджетами, сопоставимыми с низкобюджетным игровым кино, но у них и игровое кино в целом дороже. Я не припомню российского документального фильма дороже 10 миллионов рублей, разве что единичные какие-то случаи.

— Кто сейчас финансирует создание документальных фильмов?

— Сейчас российское документальное кино в значительной степени существует благодаря государственной поддержке. Это Министерство культуры, Фонд поддержки регионального кинематографа — у нас в программе, например, четыре фильма, которые он поддержал. Есть Президентский фонд культурных инициатив. Есть и частные фонды, спонсоры. Можно прийти к бизнесменам с проектом и получить помощь, такие прецеденты есть. Онлайн-платформы тоже снимают документальное кино. Но частных средств, на мой взгляд, все же меньше — может быть, процентов пять-десять в общем объеме. Некоторая часть документального кино снимается силами самих документалистов, на энтузиазме. Но на самом деле сейчас нашему кино позволяет жить наше государство.

18+

Раннее редакция рассказывала, как в новосибирских кинотеатрах проходят повторные показы знаменитых фильмов.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 896

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кинотеатры документальное кино


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области начался эксперимент по маркировке зубных щеток и расчесок
27/09/25 15:00
Бизнес
В Новосибирске рассказали, кто и на какие деньги снимает документальное кино
27/09/25 13:00
Культура Общество
Новосибирские волонтеры приняли участие в экспедиции по учету снежных барсов
27/09/25 11:00
Волонтерство Общество Экология
Новосибирские ученые нашли соединения, нормализующие кровь при химиотерапии
27/09/25 9:00
Медицина Технологии
«Они страшно далеки»: бизнесу и инвесторам в России нужно научиться договариваться на фондовом рынке
26/09/25 20:00
Бизнес Инвестиции Рынки Финансы
Портфели комитетов Заксобрания Новосибирской области остались в тех же руках
26/09/25 18:00
Власть Отставки и назначения Политика
Более 123 тысяч детей отдохнули в летнюю оздоровительную кампанию в НСО
26/09/25 17:40
Власть
Люксовые автомобили в России меняют владельцев быстрее бюджетных
26/09/25 17:00
Общество
Лучших педагогов дошкольного образования НСО отметили наградами
26/09/25 16:50
Власть
Замдиректора авиазавода имени Чкалова арестован в Новосибирске
26/09/25 16:30
Бизнес Право&Порядок
Дмитрий Пьянов, ВТБ: Доля государства в ВТБ может составить 50,03%
26/09/25 16:05
Финансы
Треть новостроек в Новосибирской области сданы с нарушением сроков
26/09/25 16:00
Недвижимость
Прокуратура контролирует дело о стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph
26/09/25 15:30
Бизнес Общество Право&Порядок
В Новосибирске на выходных резко похолодает
26/09/25 15:00
Общество
Председателями девяти комиссий горсовета Новосибирска стали единороссы
26/09/25 14:00
Власть Отставки и назначения Политика
У спикера горсовета Новосибирска будет шесть заместителей
26/09/25 13:00
Власть Отставки и назначения Политика
В Новосибирске завершается ремонт крупнейшего дорожного объекта сезона
26/09/25 12:35
Власть
Дмитрий Асанцев снова выбран председателем новосибирского горсовета
26/09/25 12:30
Власть Общество
В Татарске начали разбирать рухнувшую школу
26/09/25 12:00
Общество
Новосибирская ФСБ возбудила новое дело на серийного поджигателя из Москвы
26/09/25 11:32
Право&Порядок
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25
Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН
25/09/25 11:35
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять