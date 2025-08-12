«Не так весело, как в детстве»: новосибирцы высказались об обновлённом блокбастере «Терминатор 2: Судный день»

В России в повторный показ вышел фильм «Терминатор 2: Судный день». На широких экранах демонстрируется оригинальная версия в 4К-реставрации, выпущенная Studiocanal в 2021 году. Несколько дней фильм идет в режиме спецпоказов с привлечением экспертов (кинокритики, сценаристов, продюсеров, психологов) и обсуждениями, а затем будет показываться в обычном режиме наряду с фильмами, которые выпущены в 2025 году. Новосибирский спецпоказ состоялся 11 августа.

Журналист Infopro54 сходила в кино и послушала, что говорят зрители. Как объясняют киноведы, повторные показы легендарных фильмов нельзя рассматривать с точки зрения широкого проката и больших сборов. Это скорее история для фанатов, ценителей того или иного произведения. Они видели фильм не один раз и знают его наизусть. На новосибирский показ «Терминатор 2: Судный день» собрались как раз такие зрители. Опрос, проведенный в ходе обсуждения после сеанса, показал, что в зале был только один человек, который ранее не смотрел этот легендарный фильм. Остальные, зная каждый кадр, с ходу определяли, каких сцен в киноверсии не хватает. Дело в том, что существует четыре версии фильма, они отличается. Различия не принципиальны, но киноманы их видят.

Большинство зрителей новосибирского спецпоказа это люди среднего возраста. Они помнят видеосалоны, взятые на прокат видеомагнитофоны и кассеты с гнусавым переводом. Фильм про Терминатора они знают с детства и говорят, что сейчас смотрят его иначе, чем 20-30 лет назад.

— Мне почти 40 лет. Когда я первый раз смотрела этот фильм, я была подростком, ровесником Джона Коннора. Я ему завидовала: у него такая жизнь, есть компьютерные залы, мотоцикл, приключения, робот свой. Сейчас мне ближе образ Сары Коннор. И чувства в первую очередь материнские. У меня сын ровесник Джона. Смотря фильм сегодня, я на некоторых моментах плакала и думала, что, в принципе, 2029 год уже на носу (в фильме «Терминатор 2: Судный день» 11 июля 2029 года — конец войны человечества против машин, — прим. ред.). Стало уже не так весело, как это было в детстве. Надеюсь, что однажды я еще раз пересмотрю это кино, после 2029-го года, уже с другими чувствами, — сказала в ходе обсуждения одна из зрительниц.

«Терминатор 2: Судный день» считается одним из ключевых фильмов в жанре боевика и научной фантастики. С момента его выхода прошло 34 года. Тема отношений человека и машины (нейросети, ИИ) стала для людей еще более важной, чем в 1991 году, и страх перед войной, в которая ставит под угрозу всё человечество, не только никуда не делся, а, похоже, только усилился.

— Показанный в фильм приближающий апокалипсис, связанный с этим страх, затрагивает проблемы, в которых мы сейчас живем: много неопределенностей, технологии продолжают развиваться, и кажется, что многое уже явью становится, и непонятно, куда это поведет дальше. Я рос как раз в 80-90-х годах, когда в атмосфере было ощущение страха от ядерной бомбы и очень много появляться началось фильмов, мультфильмов. Я думаю, именно поэтому меня захватывает эта тема. Я считаю, что как раз кинематограф, периодически возвращает нас к тому, что собой представляет человек, почему вообще возникает вот эта природа зла, которое нас захватывает, — доцент НГУЭУ, психолог-психоаналитик Дмитрий Нещадим.

В 2025 году в российских кинотеатрах выходил российский фильм «Питер FM» 2006 года. Повторный показ аудитория, в целом, восприняла благосклонно. После проката «Терминатора 2: Судный день», на широкие экраны выйдет «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана, премьера которого состоялась в 1975 году.

Ранее редакция публиковала комментарий кинокритика, который объяснил, почему практика повторных показов вполне оправдана и может быть выгодной кинозалам.