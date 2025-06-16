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У должника в Новосибирске арестовали апартаменты в бизнес-центре

  • 16/06/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
У должника в Новосибирске арестовали апартаменты в бизнес-центре
Их рыночная стоимость 11 млн рублей

Приставы в Новосибирске арестовали апартаменты площадью 84,9 кв м, расположенные в бизнес-центре на Титова. Как пояснили в пресс-службе УФССП, собственник объекта задолжал физлицу 7 млн рублей. Кроме того, в отношении него возбуждено еще семь исполнительных производств на сумму 398 тысяч рублей.

Если в ближайшее время должник не погасит полностью задолженность, то после оценки имущества оно будет выставлено на торги, отметили в пресс-службе. Ориентировочная цена объекта около 11 млн рублей. Этих денег будет достаточно для полного погашения долга.

Напомним, в строящихся объектах в Новосибирске на сегодняшний день не реализовано 5 630 апартаментов, остатки в сданных комплексах находятся в пределах 200-250 лотов, еще около 1 000 лотов — у инвесторов. Все строящиеся апартаменты Новосибирска могут быть проданы за 5 лет. При текущих темпах продаж, одних только апартаментов, на которые разрешения на строительство уже получены, хватит на 61 месяц, сообщает независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирске выросла почти на 80%. В дефолт начали уходит заемщики, получившие дорогие кредиты на покупку жилья. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : приставы арест имущества апартаменты


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