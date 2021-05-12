«Росгосстрах» стал страховщиком аэропортов компании «Новапорт»

«Росгосстрах» заключил договор страхования аэропортов, принадлежащих компании «Новапорт». В соответствии с условиями договора здания, сооружения, конструкции, инженерные системы, коммуникации аэропортов в Новосибирске, Чите, Челябинске, Волгограде, Минеральных Водах, Воронеже и Белгороде застрахованы по полному пакету рисков, включая пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и др.

— Мы высоко ценим наше сотрудничество с компанией «Новапорт» и надеемся, что оно будет долгосрочным и плодотворным. Мы готовы обеспечить качественное и быстрое обслуживание, а также круглосуточную поддержку специалистов по всем возникающим вопросам, — отметила директор Департамента страхования непромышленных рисков компании «Росгосстрах» Анна Стражиц.