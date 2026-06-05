Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора Фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026. Шойгу заинтересовала возможность подключения научно-экспертного и инженерного потенциала региона к созданию технологий глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов для кластера.

По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

— Кластер требует серьёзной исследовательской базы, а также создания решений, которые должны проходить путь от идеи и лабораторного результата до опытного образца, внедрения и последующего промышленного применения, — добавил губернатор.

Сотрудничество приведет к расширению кооперации институтов, университетов, инженерных команд и технологических компаний с индустриальными партнёрами.

Аналогичные соглашения на ПМЭФ Ксений Шойгу подписала с правительствами Республики Хакасия и Красноярского края, с «РусГидро», Концерном «Калашников», Газпромбанком и группой компаний «Ареал».

— Формируем территориальный, энергетический, промышленно-технологический и финансово-инвестиционный контуры проекта, — заявила Шойгу в своем телеграм-канале.

На ПМЭФе 2026 году Ксения Шойгу рассказала о ходе создании кластера. В целом, по ее словам, уже подписано порядка 9 соглашений, около 13 заводов разместятся на промышленных площадках Ангаро-Енисейского кластера, в Саяногорске и Минусинске, а в ближайшее время будет согласовано размещение завода в Красноярске. Общий объем инвестиций по подписанным соглашениям она оценила в 700 млрд рублей.

Напомним, в феврале 2026 года Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, была назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Фонд занимается поддержкой Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов в Восточной Сибири.

Центр «Долина Менделеева» был создан правительством в декабре 2019 года. Его цель — развивать глубокую переработку цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Основные направления работы включают производство сверхчистых металлов, постоянных магнитов, литийионных батарей и силовой электроники. В проекте участвуют такие крупные компании, как «Росатом», «Ростех», «Русал», «Норильский никель», «Росхим» и «Красцветмет». Также к нему присоединились научные учреждения, такие как СО РАН, Сибирский федеральный университет и Российский химико-технологический университет.

Основные проекты Ангаро-Енисейского кластера включают переработку рудного концентрата Тастыгского месторождения для получения гидроксида лития. Также планируется строительство завода малотоннажной химии, который будет производить высокочистые химические продукты. Кроме того, в рамках кластера будет создан вычислительный центр искусственного интеллекта.

В январе 2026 года доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко сообщил, что сейчас идет выбор месторождений Восточной Сибири и Арктики, которые могут войти в кластер. По его словам, на этих площадках можно добывать большой перечень редкоземов, многие из которых Россия сейчас завозит из других стран.

Напомним, предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать. Пока другие регионы значительно превышают область по выходу научных разработок в промышленность.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые СО РАН предлагают разрабатывать Попигайское месторождение, где есть не только импактные алмазы, но и редкоземельные металлы.