Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Мировые и федеральные новости

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее она развивала инвесткомпанию и была партнером венчурного фонда

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Фонд занимается поддержкой Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов в Восточной Сибири. Информация о назначении размещена на сайте правительства России.

На этом посту Шойгу сменила Александра Масленникова, возглавлявшего Фонд два года.

Центр «Долина Менделеева» был создан правительством в декабре 2019 года. Его цель — развивать глубокую переработку цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Основные направления работы включают производство сверхчистых металлов, постоянных магнитов, литийионных батарей и силовой электроники. В проекте участвуют такие крупные компании, как «Росатом», «Ростех», «Русал», «Норильский никель», «Росхим» и «Красцветмет». Также к нему присоединились научные учреждения, такие как СО РАН, Сибирский федеральный университет и Российский химико-технологический университет.

Основные проекты Ангаро-Енисейского кластера включают переработку рудного концентрата Тастыгского месторождения для получения гидроксида лития. Также планируется строительство завода малотоннажной химии, который будет производить высокочистые химические продукты. Кроме того, в рамках кластера будет создан вычислительный центр искусственного интеллекта.

— Огромная ответственность и честь для всей нашей команды. Друзья, для нас это абсолютно новый этап, впереди — масштабная и структурно сложная работа. Сосредоточимся на результате! — заявила Ксения Шойгу в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что вслед за Шойгу в фонд «Долина Менделеева» перейдет часть команды одного из ее текущих проектов — создание туристско-рекреационного кластера Острова фортов в Кронштадте.

Напомним, о создании в Сибирском федеральном округе специализированного кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов ранее говорил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В марте 2025 года вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития Сибири дал поручение сформировать экспертную группу. Её задача — определить долгосрочные потребности экономики в редких и редкоземельных металлах и составить список продукции, производство которой может быть организовано в округе.

В январе 2026 года доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко сообщил, что сейчас идет выбор месторождений Восточной Сибири и Арктики, которые могут войти в кластер. По его словам, на этих площадках можно добывать большой перечень редкоземов, многие из которых Россия сейчас завозит из других стран.

Ксения Шойгу родилась в 1991 году. Студенткой МГИМО она работала помощником замруководителя Ростехнадзора. После окончания вуза перешла в Газпромбанк на должность старшего аналитика, а в 2018 году стала советником зампреда правления Газпромбанка. С 2019 года Ксения Шойгу развивает инвесткомпанию Кэпитал Перформ, является партнером связанного с АФК Система венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта Остров фортов, передает «Коммерсант». Также Ксения Шойгу занимает пост президента Федерации триатлона России и руководит проектом Лига героев.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые СО РАН предлагают разрабатывать Попигайское месторождение, где есть не только импактные алмазы, но и редкоземельные металлы.  

Источник фото: Ксения Шойгу+ в Телеграм

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Россия

Теги : Шойгу Долина Менделеева

319
0
0
Предыдущая статья
Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам
Следующая статья
В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Автор: Артем Рязанов

Россиянку Мадину Д. освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме. Ее незаконно удерживали и принуждали к работе. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

Как говорится в сообщении, девушка стала жертвой международной преступной группы, которая заманивает иностранцев под предлогом легальной работы в Таиланде. Преступники начинают с онлайн-собеседования, затем приглашают на встречу в Бангкок. После этого жертв нелегально переправляют в Мьянму, минуя официальные пограничные пункты.

Читать полностью

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Автор: Артем Рязанов

В документах по делу Джеффри Эпштейна Новосибирск упоминается 314 раз, чаще всего в контексте покупки авиабилетов. Следует из массива данных на сайте Минюста США.

Авиаперелеты выполнялись по маршрутам, где Новосибирск был пунктом отправления, назначения или транзита.

Читать полностью

В психоневрологическом интернате Кузбасса скончались девять человек

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в психоневрологическом интернате в Прокопьевске скончались 9 человек. Эту информацию подтвердили в Министерстве труда и социальной защиты Кузбасса. Как сообщили в ведомстве, три пожилых женщины (67 и две 79 лет), а также  21-летняя девушка скончались в самом интернате, трое мужчин (42, 68 и 19 лет) и 73-летняя женщина — в больнице. Женщина 69 лет умерла в машине скорой помощи.

— По результатам исследований патологоанатомов, причинами ухода из жизни 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами, — отметили в министерства.

Читать полностью

Рост цены на серебро привлекает повышенное внимание инвесторов

Согласно анализу ВТБ, 2025 год стал периодом необычайного подъема для российского рынка инвестиционного серебра, отмеченного значительным увеличением цены и активности индивидуальных вкладчиков. Число металлических счетов без конкретного владельца (ОМС), номинированных в серебре, в банке увеличилось на 36 процентов. Общий объем серебра, хранящегося на этих счетах, показал рост на 51%.

В течение 2025 года стоимость серебра поднялась на 96%, а с начала 2026 года, по информации Центрального Банка РФ, уже увеличилась еще на 21%. Такой интенсивный рост стоимости естественным образом вызывает повышенный интерес со стороны инвесторов. Цена за грамм, установленная Банком России на 24 января 2026 года, достигла 227,94 рубля.

Читать полностью

Стала известна дата начала и окончания Рамадана в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году Рамадан начнется с заходом солнца 18 февраля. Пост начнется 19 февраля и завершится 19 марта, сообщили в Духовном управлении мусульман Российской Федерации.

— В вопросе о точной дате начала месяца поста аксиомой является ежегодное официальное решение мусульманских руководителей в том или ином регионе. Например, в отдельных государствах население заблаговременно информируют о начале священного месяца. Данное решение основывается на астрономических расчетах, дающих достаточную точность. Астрономический расчет подтверждается ежегодными полевыми наблюдениями, — говорится в сообщении.

Читать полностью

Сенатор предложил открывать в России «Чебурляндии» — аналоги «Диснейленда»

Автор: Артем Рязанов

Айрат Гибатдинов, член Совета Федерации по культуре, предложил создать в России парки развлечений, подобные «Диснейленду», но с отечественными героями мультфильмов и игр.

— Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами, — сказал парламентарий ТАСС.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Пять причин выбрать квартиру в «Расцветай на Учительской»

Общество

В Госдуме предложили рассрочку оплаты отопления для части граждан

Мировые и федеральные новости

Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Технологии

Искусственный интеллект окажет ментальную поддержку новосибирцам

Общество

В Новосибирске за год выявили почти 6,5 тысяч человек с риском онкозаболевания

Общество

Новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей

Бизнес Недвижимость

Конституционный суд легализовал регистрацию в новосибирских апартаментах

Финансы

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

Недвижимость

Долгострой в Первомайском районе станет современным офисом с торговой галереей

Общество Право&Порядок

В Новосибирской области подростков вовлекли в 153 киберпреступления

Общество

В Новосибирской области обрушилась часть крыши новой школы

Финансы

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Право&Порядок

Лжегазовщики, виновные во взрыве многоэтажки в Новосибирске, выплатят 335 миллионов

Бизнес ПроБизнес

В трудовой инспекции рассказали, какие новосибирские компании ждут проверки

Власть Туризм

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Власть Город

На строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год

Общество

Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности