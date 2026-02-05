Дочь Шойгу займется развитием Ангаро-Енисейского кластера редких металлов

Ксения Шойгу, дочь секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, назначена генеральным директором Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева». Фонд занимается поддержкой Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов в Восточной Сибири. Информация о назначении размещена на сайте правительства России.

На этом посту Шойгу сменила Александра Масленникова, возглавлявшего Фонд два года.

Центр «Долина Менделеева» был создан правительством в декабре 2019 года. Его цель — развивать глубокую переработку цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Основные направления работы включают производство сверхчистых металлов, постоянных магнитов, литийионных батарей и силовой электроники. В проекте участвуют такие крупные компании, как «Росатом», «Ростех», «Русал», «Норильский никель», «Росхим» и «Красцветмет». Также к нему присоединились научные учреждения, такие как СО РАН, Сибирский федеральный университет и Российский химико-технологический университет.

Основные проекты Ангаро-Енисейского кластера включают переработку рудного концентрата Тастыгского месторождения для получения гидроксида лития. Также планируется строительство завода малотоннажной химии, который будет производить высокочистые химические продукты. Кроме того, в рамках кластера будет создан вычислительный центр искусственного интеллекта.

— Огромная ответственность и честь для всей нашей команды. Друзья, для нас это абсолютно новый этап, впереди — масштабная и структурно сложная работа. Сосредоточимся на результате! — заявила Ксения Шойгу в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что вслед за Шойгу в фонд «Долина Менделеева» перейдет часть команды одного из ее текущих проектов — создание туристско-рекреационного кластера Острова фортов в Кронштадте.

Напомним, о создании в Сибирском федеральном округе специализированного кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов ранее говорил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В марте 2025 года вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития Сибири дал поручение сформировать экспертную группу. Её задача — определить долгосрочные потребности экономики в редких и редкоземельных металлах и составить список продукции, производство которой может быть организовано в округе.

В январе 2026 года доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко сообщил, что сейчас идет выбор месторождений Восточной Сибири и Арктики, которые могут войти в кластер. По его словам, на этих площадках можно добывать большой перечень редкоземов, многие из которых Россия сейчас завозит из других стран.

Ксения Шойгу родилась в 1991 году. Студенткой МГИМО она работала помощником замруководителя Ростехнадзора. После окончания вуза перешла в Газпромбанк на должность старшего аналитика, а в 2018 году стала советником зампреда правления Газпромбанка. С 2019 года Ксения Шойгу развивает инвесткомпанию Кэпитал Перформ, является партнером связанного с АФК Система венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта Остров фортов, передает «Коммерсант». Также Ксения Шойгу занимает пост президента Федерации триатлона России и руководит проектом Лига героев.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые СО РАН предлагают разрабатывать Попигайское месторождение, где есть не только импактные алмазы, но и редкоземельные металлы.