Новосибирские рестораны вышли в финал Russian Hospitality Awards 2025

Семь заведений Новосибирской области вышли в финал национальной премии Russian Hospitality Awards 2025. Среди них: Poke Top в номинациях — коктейльный бар, ресторан азиатской кухни, Ресторан 10ТЕН (ресторан высокой кухни), ГОРЯЧИЙ ЦЕХ (мясной ресторан, шеф-повар), «На Земле» (семейный ресторан, интерьер в ресторане), «Тесто Место» (семейный ресторан, шеф-повар), На Даче Новосибирск (загородный ресторан, ресторан русской кухни) и «Аджикинежаль Новосибирск» (семейный ресторан, ресторан кавказской кухни).

Стоит отметить, что в 2024 году номинантов из Новосибирска не было.

Russian Hospitality Awards — ежегодная независимая премия, направленная на повышение стандартов качества и развитие культуры гостеприимства в России. Конкурс проходит в три этапа. Организаторы изучили рейтинги на платформе TrustYou, экспертное жюри оценило презентации заведений, а «тайные гости» провели проверки.

В конкурсе приняли участие 518 заведений из 56 городов России.

Москва стала лидером по числу финалистов, представив 15 заведений. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 10 ресторанами. Владивосток занял почетное третье место, представив 8 участников.

Финалисты представлены в 18 значимых номинациях, например: «Гастродебют года», «Лучший ресторан высокой кухни», «Лучший ресторан русской, азиатской, европейской и кавказской кухни».

Победителей ресторанной премии объявят в марте в Москве.

