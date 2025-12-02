Молодежь в Сибири будут агитировать поступать в технические вузы

В Сибири запустят масштабную информационную кампанию, акцентирующую внимание молодых людей на преимуществах обучения в технических вузах. Об этом стало известно на заседании Совета ректоров вузов Сибирского федерального округа.

— Вузам и органам власти необходимо оперативно реагировать на колебания рынка труда и совместно принимать меры. В течение последнего года мы с вами провели большую работу, направленную на снижение кадрового дефицита на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Уже виден хороший результат. Вместе с тем все большую актуальность приобретает вопрос кадровой потребности в других отраслях экономики. — отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

По данным, озвученным на совете, 40% вакансий в округе сегодня приходится на такие отрасли отраслях как здравоохранение, транспорт, строительство и образование. Прогнозируется дефицит выпускников вузов в сельском хозяйстве, логистике и обрабатывающем производстве.

Анатолий Серышев рекомендовал вузам активнее использовать целевой набор: расширять круг организаций, готовых к трудоустройству выпускников, привлекать малый и средний бизнес.

Напомним, лучше всего в Новосибирской области работа с целевиками выстроена в НГТУ. В этом году вуз также сообщил о резком росте проходного балла на инженерных направлениях.

В планах у педагогических вузов уже в 2026 году увеличить набор по целевому приему. Медицинские вузы на бюджете теперь будут обучать студентов только на условиях обязательной отработки.

На территории Сибири действует 106 высших учебных заведений, включая их филиалы. Ежегодно их выпускниками становятся в среднем 80 тысяч человек, а процент трудоустройства — составляет от 70 до 80%.

