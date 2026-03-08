Поиск здесь...
Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе поздравил сибирячек с праздником весны

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Вы дарите жизнь детям, передаете из поколения в поколение ценности и традиции. Женщина всегда остаётся центром притяжения в семье, наполняет дом добротой и любовью. Наш долг — приложить максимум усилий, чтобы ничто не омрачало счастья материнства. Ключевая государственная задача — поддержать семьи, в которых уже есть дети, создать условия, чтобы молодые пары уверенно делали выбор в пользу многодетности.

Отдельные слова признательности хочу сказать женщинам, воспитавшим истинных героев, которые сражаются на передовой специальной военной операции, отстаивая суверенитет России. Приближают Победу и представительницы прекрасной половины человечества. Мы восхищаемся смелостью и самоотверженностью женщин-военнослужащих, военных медиков.

Женщины преуспевают во многих профессиях. Благодаря профессионализму, мудрости и ответственности, во всех делах, за которые берётесь, вы достигаете успеха. Искренне ценим вас, как коллег и соратников, уважаем за умение выстраивать в коллективах гармоничные и конструктивные отношения, созидательную энергию и способность вдохновлять на новые достижения.

Мы дорожим вами и стараемся быть достойными прекрасных женщин не только в этот праздничный день, но и в будни. От души желаю счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и настоящей любви! С праздником!

Фото предоставлено пресс-центром полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Морозы под -23 вернутся в Новосибирск на следующей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Март в Сибири — месяц обманчивый. Солнце уже пригревает по-весеннему, сугробы оседают и темнеют, но зима не спешит сдавать позиции и напоминает о себе. Настоящие погодные качели ждут жителей Новосибирска с 9 по 15 марта. Сначала Новосибирск прогреется до плюсовых температур, но уже через сутки ударят морозы до -23 градусов.

В понедельник, 9 марта, сибиряки еще смогут насладиться дыханием весны. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Правда, погода будет ветреной — порывы юго-западного ветра достигнут 17-18 метров в секунду. Небо затянет тучами, пойдет снег, местами с дождем.

Бассейн в Багане подорожал для бюджета Новосибирской области в 2,3 раза

Автор: Оксана Мочалова

Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила, как расходовались бюджетные средства на строительство и ремонт школ, детских садов, спорткомплексов и домов культуры в регионе. Аудиторы изучили освоение межбюджетных трансфертов, выделенных из областного бюджета муниципалитетам в 2023–2025 годах.

Объектами проверки стали министерства строительства, образования и спорта, а также администрации шести районов — Новосибирского, Коченёвского, Венгеровского, Карасукского округа и других.

Новосибирцам рассылают поддельные квитанции с QR-кодами

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, осваивая новые цифровые инструменты, чтобы войти в доверие к гражданам. На смену простым звонкам приходят более изощренные и продуманные схемы обмана, использующие привычные для людей сервисы.

Одна из таких схем теперь реализуется через QR-коды, которые прочно вошли в повседневную жизнь и воспринимаются многими как безопасный и быстрый способ оплаты. Злоумышленники проводят массовые рассылки электронных писем, которые внешне неотличимы от официальных уведомлений. Отправителем значатся Федеральная налоговая служба или известный маркетплейс. В письме сообщается о наличии небольшой задолженности, ошибке в платеже за доставку или сбое при оплате подписки. Потенциальную жертву призывают быстро решить вопрос.

В Новосибирске начали готовить ливневки к паводку

Автор: Оксана Мочалова

С приходом марта в Новосибирске начинается активное таяние снега, которое в этом году обещает быть интенсивным из-за большого количества осадков. Городские службы приступили к плановым мероприятиям, чтобы снизить риск подтопления улиц и обеспечить беспрепятственный отвод талых вод.

Специалисты дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) начали сезонное открытие водоприемных решеток (дождеприемников) на улично-дорожной сети. Всего на балансе города числится 4 887 таких объектов. На зиму их закрывали специальными деревянными щитами, чтобы внутрь ливневой канализации не попадали снег, песок и мусор, которые могли бы вызвать засоры.

Президент наградил 13 новосибирцев за выдающиеся достижения

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении жителей регионов Сибирского федерального округа. Среди награжденных оказались 13 представителей Новосибирской области. Они отмечены за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности, трудовые заслуги и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты и благодарности получили сотрудники трех крупных предприятий региона, а также представители научного сообщества.

Для новосибирских выпускников-строителей хотят ввести обязательную отработку

Автор: Оксана Мочалова

Вслед за выпускниками медицинских вузов обязательную отработку по специальности могут ввести и для выпускников строительных вузов. С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

— Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации рассмотреть вопросы: о закреплении необходимости обязательной отработки по специальности для выпускников строительных ВУЗов, получивших образование за счет средств бюджета, — говорится в проекте рекомендаций по итогам круглого стола «Развитие кадрового потенциала строительной отрасли».

