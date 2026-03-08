Анатолий Серышев: С Международным женским днём!

— Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Сегодня мы поздравляем самых близких людей — матерей, жён, сестёр, бабушек. Ради улыбок любимых, их спокойствия и благополучия, мужчины защищают Отечество, трудятся на его благо, стремятся обеспечить своим семьям мирное и счастливое будущее.

Вы дарите жизнь детям, передаете из поколения в поколение ценности и традиции. Женщина всегда остаётся центром притяжения в семье, наполняет дом добротой и любовью. Наш долг — приложить максимум усилий, чтобы ничто не омрачало счастья материнства. Ключевая государственная задача — поддержать семьи, в которых уже есть дети, создать условия, чтобы молодые пары уверенно делали выбор в пользу многодетности.

Отдельные слова признательности хочу сказать женщинам, воспитавшим истинных героев, которые сражаются на передовой специальной военной операции, отстаивая суверенитет России. Приближают Победу и представительницы прекрасной половины человечества. Мы восхищаемся смелостью и самоотверженностью женщин-военнослужащих, военных медиков.

Женщины преуспевают во многих профессиях. Благодаря профессионализму, мудрости и ответственности, во всех делах, за которые берётесь, вы достигаете успеха. Искренне ценим вас, как коллег и соратников, уважаем за умение выстраивать в коллективах гармоничные и конструктивные отношения, созидательную энергию и способность вдохновлять на новые достижения.

Мы дорожим вами и стараемся быть достойными прекрасных женщин не только в этот праздничный день, но и в будни. От души желаю счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и настоящей любви! С праздником!