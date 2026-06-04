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Экономика

Сибирские регионы открыли общий стенд на ПМЭФ

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Площадь двухэтажного павильона — 210 кв. метров

На Петербургском международном экономическом форуме заработала совместная экспозиция всех территорий Сибирского федерального округа. Старт работе стенда «Большая Сибирь» дал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.

Площадь двухэтажного павильона — 210 квадратных метров. Там разместили переговорные, студию телеканала «Сибирь 24» и зону для подписания соглашений. Регионы Сибири выступают единой командой на ПМЭФ уже в седьмой раз, что упрощает работу и повышает ее эффективность.

На стенде рассказали о развитии научного кластера вокруг центра «СКИФ», о сельском хозяйстве (урожайность зерновых в промышленных регионах Сибири в 2025 году превысила 30 ц/га) и о росте производства на оборонных заводах, куда за год приняли более 15 тысяч человек.

Также полпред сообщил, что более 300 участников СВО и членов их семей прошли профессиональное обучение или переподготовку. Почти 35 тысяч детей бойцов этим летом отдохнут в лагерях.

Ранее редакция сообщала, что логистический холдинг «Дело» запустит новый проект в Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой полпреда президента РФ в СФО, автор — пресс-служба

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Рубрики : Экономика

Регионы : Сибирь Новосибирская область

Теги : Экономика полпред ПМЭФ

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В Сибири выращивают более половины российского рапса

Автор: Юлия Данилова

Российские аграрии оценили рапс. В прошлом году объем собранного урожая в стране составил 4,21 млн тонн, из них 2,35 млн тонн или 55,8% пришлось на регионы Сибири.  За год валовый сбор ярового рапса в округе вырос на 40,2 % (в 2024 году — 1,68 млн тонн), об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Для сравнения в Центральном федеральном округе рост составил 22,7 % (0,94 млн тонн).

Наиболее активно работу с аграрной культурой ведут Алтайский (собрали 527 тысяч тонн) и Красноярский края (511,3 тысяч тонн). Новосибирская область находится на третьем месте (425,5 тысяч тонн).

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Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

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Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

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Новосибирск не попал в топ самых экономически привлекательных регионов России

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 30 месте в рейтинге наиболее привлекательных регионов с точки зрения развития экономики. Рейтинг подготовлен Финансовым университетом при правительстве РФ. Для сравнения, на 17 месте находится Иркутская область, на 29 — Алтайский край. Красноярский край занял 31 место.

Эксперты определяли самые привлекательные регионы по четырем показателям:

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Уровень самообеспечения куриным яйцом в Сибири достиг 130%

Автор: Оксана Мочалова

Сибирский федеральный округ сохранил за собой третье место по производству куриных яиц. Такие данные в исследовании за первый квартал 2026 года привели аналитики центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). За три месяца в округе выпущено 1,488 млрд штук.

Первое место занимает Приволжский федеральный округ с показателем 3,173 млрд штук, второе — Центральный (2,623 млрд). Сибирь уверенно удерживает позицию в тройке, опережая, например, Южный (1,46 млрд) и Уральский (1,113 млрд) округа. Уровень самообеспеченности СФО яйцом колеблется от 126% до 131% — это самый высокий показатель в стране. При этом исторически регион поднимался и на первую строчку: в 2022 году Сибирь обошла многолетнего лидера — Приволжский округ.

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В Новосибирске средний срок жизни салонов красоты составляет пять–семь лет

Автор: Мария Гарифуллина

22 мая в Новосибирске открылся форум женского предпринимательства. Одной из ключевых тем деловой программы стала ситуация на рынке красоты и здоровья. Участники обсудили, как отрасль адаптируется к изменениям последних лет: новому налоговому режиму, кадровому дефициту и перестройке рынка оборудования.

Согласно данным онлайн-справочников, в настоящий момент в Новосибирске работают более двух тысяч студий и салонов красоты. Эксперты говорят, что с начала года в городе закрылись десятки таких компаний, но при этом появились новые игроки. Средний срок жизни компании косметологического профиля в Новосибирске оценивают в 5–7 лет.

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