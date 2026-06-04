Сибирские регионы открыли общий стенд на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме заработала совместная экспозиция всех территорий Сибирского федерального округа. Старт работе стенда «Большая Сибирь» дал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.

Площадь двухэтажного павильона — 210 квадратных метров. Там разместили переговорные, студию телеканала «Сибирь 24» и зону для подписания соглашений. Регионы Сибири выступают единой командой на ПМЭФ уже в седьмой раз, что упрощает работу и повышает ее эффективность.

На стенде рассказали о развитии научного кластера вокруг центра «СКИФ», о сельском хозяйстве (урожайность зерновых в промышленных регионах Сибири в 2025 году превысила 30 ц/га) и о росте производства на оборонных заводах, куда за год приняли более 15 тысяч человек.

Также полпред сообщил, что более 300 участников СВО и членов их семей прошли профессиональное обучение или переподготовку. Почти 35 тысяч детей бойцов этим летом отдохнут в лагерях.

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