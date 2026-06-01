В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

В 2026 году на исполнении у судебных приставов в Новосибирской области находится 20,5 тысяч исполнительных листов должников по алиментам. 15 тысяч из них перешли с предыдущего года так как исполняются по достижении детьми несовершеннолетия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

По его словам, в 2026 году значительно увеличилось количество исполнительных производств, которые окончены в связи с направлением соответствующих постановлений работодателям об удержании задолженности или текущих платежей по алиментам с их сотрудников.

— В 2026 году судебными приставами уже взыскано 1,1 млрд. Это больше, чем за 4 месяца 2025 года. За весь 2025 год взыскано больше 2 млрд алиментов. Эта цифра тоже ежегодно растёт благодаря совершенствованию применения мер принудительного исполнения, — подчеркнул Федор Плесовских.

В 2026 году в регионе ежемесячно привлекаются к административной ответственности за неуплату алиментов в среднем 160-170 человек, к уголовной — 90 — 100.

Кроме того, Плесковских напомнил, что в РФ уже год действует реестр должников по алиментам. В регионе в него включены более 7000 человек. Это порядка 45% от всех должников с которыми работают приставы.

— В реестр включаются должники, которые злостно уклоняются от уплаты алиментов. Его могут посмотреть работодатели, кредиторы, партнёры по бизнесу. Думаю, что определённая польза от него есть и об этом свидетельствует повышение результативности взыскания алиментов, — констатировал пристав.

Он также назвал портрет должника по алиментам. В 84% случаев это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, нетрудоспособные или скрывающие свои доходы.

— 16% должников по алиментам — женщины. На их долю также приходится 25% от всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Мы надеемся, что эта тенденция не будет сохраняться, — добавил замруководителя УФССП.

