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Авто Общество

Информация об автомобилях должников появилась на Госуслугах

Автор: Артем Рязанов

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Арбитражные управляющие теперь могут запрашивать выписки из реестра транспортных средств без обращения в ГИБДД

На портале «Госуслуги» появилась новая функция для получения информации о транспортных средствах. Благодаря ей арбитражные управляющие могут запрашивать выписки из государственного реестра. МВД России совместно с Росреестром и Минцифры реализовали этот функционал, о чем сообщила Госавтоинспекция России 4 июня в «Максе».

Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедуры банкротства или финансового оздоровления компаний и физических лиц, могут быстро получать данные о наличии или отсутствии зарегистрированного транспорта за должниками, не обращаясь напрямую в Госавтоинспекцию.

Онлайн-сервис значительно улучшит работу арбитражных управляющих, сократив время на получение необходимых документов.

Новая функция была запущена 26 мая. За этот период от арбитражных управляющих поступило более 500 запросов на такие документы, сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : должник Госуслуги автомобиль

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Ремонт фасада здания Новосибирской государственной областной научной библиотеки привел к интересному открытию. Во всех смыслах этого слова. Под слоем штукатурки найден нивелирный пункт 1925 года. Infopro54 узнал историю находки.

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