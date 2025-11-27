Рекламодателям

Количество бродячих собак и кошек назвали в горсовете Новосибирска

  • 27/11/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Количество бродячих собак и кошек назвали в горсовете Новосибирска
Только 2% из них сможет принять новый приют на Малыгина

В Новосибирске около 13 тысяч бездомных кошек и 15 тысяч собак, рассказал депутат горсовета Юрий Коновалов в программе «Мегаполис» со ссылкой на данные департамента энергетики и ЖКХ.

—  Сейчас идет строительство приюта, который сможет вместить около 128 животных. Мы понимаем, что это катастрофически мало. Даже если построить приют на 500 мест, проблема будет решена лишь на 2,5%, — заявил Коновалов.

Напомним, речь идет о приюте на улице Малыгина. Первоначально, как сообщил Коновалов, была разработана проектно-сметная документация для приюта на Толмачевском шоссе. Однако после завершения работы выяснилось, что город не может позволить себе строительство капитального приюта. В итоге было решено возвести приют на улице Малыгина. На эти цели выделили 40 миллионов рублей.

— Основные средства направили на подключение к сетям электроснабжения, на организацию скважины и на строительство клеток для животных. Строительство находится на завершающей стадии. Завершить работы планируют в этом году, иначе все неосвоенные средства нужно будет вернуть в бюджет, — сообщил Коновалов.

По данным управления ветеринарии Новосибирской области, в регионе в настоящее время действуют 19 приютов. Два приюта муниципальные, 17 принадлежат зоозащитным организациям, частным компаниям и индивидуальным предпринимателям.  В текущем году шесть приютов для животных работают в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществляя отлов животных без владельцев и другие предусмотренные законодательством мероприятия. По оперативной информации, предоставленной Infopro54 управлением ветеринарии Новосибирской области, во всех приютах региона сейчас содержатся 2600 животных. При этом, по данным мониторинга органов местного самоуправления, на территории области с начала 2025 года было обнаружено 5839 животных без владельцев (5035 собак, 804 кошки). Потребность приютов оценивают в 1000 дополнительных мест.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске общественникам впервые выделят землю для создания приюта для животных без торгов. 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Собаки приют кошки бездомные животные


