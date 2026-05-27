Андрей Травников: «В Новосибирске снова массово разроют улицы — и это хорошо»

Летом 2026 года Новосибирск снова ждёт массовое вскрытие дорог для замены теплосетей. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал во время прямой линии.

— Давайте так, скажу, что разроют также. И этому нужно радоваться. Из хороших новостей — будут стараться зарыть и благоустроить всё побыстрее, — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что начиная с 2023 года объёмы замены труб выросли кратно по сравнению с 2021–2022 годами. Причина — колоссальный износ сетей, накопленный за предыдущие десятилетия. Особенно остро проблема вскрылась после аварии в Ленинском районе зимой 2024 года, после чего инвестиционную программу СГК пришлось дополнять.

Андрей Травников признал, что массовые раскопки создают серьёзные неудобства для автомобилистов и провоцируют внутренние проблемы у самих энергетиков. Кадров не хватает везде, и подрядные организации часто не успевают работать на всех объектах одновременно. Однако главная претензия к энергетикам — не сами раскопки, а многомесячные простои. Губернатор заявил, что нередко участок разрывают, а потом он стоит без восстановления и благоустройства.

— Я обратил внимание руководства СГК и Новосибирской теплосетевой компании: коллеги, ну давайте мы научимся действовать так. Вот есть плановый участок. Вы понимаете, что на него пока недостаточно ресурсов, подрядчики заняты на других работах. Так вы тогда и не приступайте. Когда соберёте силы, тогда получайте разрешение на разрытие, выполняйте установленный срок и восстанавливайте благоустройство, — отметил глава региона.

Губернатор признал, что в прошлом году кардинально изменить ситуацию не удалось. Далеко не все подрядчики стали действовать по новому правилу. Тем не менее, система контроля заработала. Начали применяться жёсткие меры: штрафы, суды, взыскание расходов. Травников заявил, что видит это на еженедельных докладах мэра.

Кроме того, мэрии поручено организовать систему контроля за выдачей разрешений, началом работ, завершением ремонта и восстановлением проезжей части во временном варианте — например, из щебня или чернового слоя асфальта.

Стоит отметить, что мэрией Новосибирска уже подготовлены предложения по изменению регионального законодательства в части ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил проведения земляных работ. С 2026 года изменён регламент выдачи разрешений, а в соглашениях с ресурсоснабжающими организациями прописаны новые условия штрафных санкций. За срыв сроков восстановления благоустройства подрядчикам грозит штраф за каждый день просрочки. Разработаны также предложения по повышению эффективности мер привлечения к ответственности за нарушение порядка земляных работ в городе.

