Андрей Травников: «В Новосибирске снова массово разроют улицы — и это хорошо»

Автор: Оксана Мочалова

Массовая замена труб снижает риски зимних аварий

Летом 2026 года Новосибирск снова ждёт массовое вскрытие дорог для замены теплосетей. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал во время прямой линии.

— Давайте так, скажу, что разроют также. И этому нужно радоваться. Из хороших новостей — будут стараться зарыть и благоустроить всё побыстрее, — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что начиная с 2023 года объёмы замены труб выросли кратно по сравнению с 2021–2022 годами. Причина — колоссальный износ сетей, накопленный за предыдущие десятилетия. Особенно остро проблема вскрылась после аварии в Ленинском районе зимой 2024 года, после чего инвестиционную программу СГК пришлось дополнять.

Андрей Травников признал, что массовые раскопки создают серьёзные неудобства для автомобилистов и провоцируют внутренние проблемы у самих энергетиков. Кадров не хватает везде, и подрядные организации часто не успевают работать на всех объектах одновременно. Однако главная претензия к энергетикам — не сами раскопки, а многомесячные простои. Губернатор заявил, что нередко участок разрывают, а потом он стоит без восстановления и благоустройства.

— Я обратил внимание руководства СГК и Новосибирской теплосетевой компании: коллеги, ну давайте мы научимся действовать так. Вот есть плановый участок. Вы понимаете, что на него пока недостаточно ресурсов, подрядчики заняты на других работах. Так вы тогда и не приступайте. Когда соберёте силы, тогда получайте разрешение на разрытие, выполняйте установленный срок и восстанавливайте благоустройство, — отметил глава региона.

Губернатор признал, что в прошлом году кардинально изменить ситуацию не удалось. Далеко не все подрядчики стали действовать по новому правилу. Тем не менее, система контроля заработала. Начали применяться жёсткие меры: штрафы, суды, взыскание расходов. Травников заявил, что видит это на еженедельных докладах мэра.

Кроме того, мэрии поручено организовать систему контроля за выдачей разрешений, началом работ, завершением ремонта и восстановлением проезжей части во временном варианте — например, из щебня или чернового слоя асфальта.

Стоит отметить, что мэрией Новосибирска уже подготовлены предложения по изменению регионального законодательства в части ужесточения административной ответственности за несоблюдение правил проведения земляных работ. С 2026 года изменён регламент выдачи разрешений, а в соглашениях с ресурсоснабжающими организациями прописаны новые условия штрафных санкций. За срыв сроков восстановления благоустройства подрядчикам грозит штраф за каждый день просрочки. Разработаны также предложения по повышению эффективности мер привлечения к ответственности за нарушение порядка земляных работ в городе.

Ранее редакция сообщала, что опубликован график отключений горячей воды в Новосибирске. В первую волну попали жители сразу четырех районов.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Автор: Оксана Мочалова

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Строительство метро в Ленинский район и до Западного жилмассива, несмотря на высокий спрос со стороны жителей, пока не входит в число приоритетов властей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии, отвечая на вопрос 62-летней жительницы Ленинского района, которая мечтает прокатиться на метро до конечной.

— Не могу комментировать какие-то предыдущие приоритеты по поводу Ленинской линии. Однозначно тут даже не решение, а просто обстоятельства подсказывают, что следующий этап развития метрополитена мы должны сделать в отношении Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато, — отметил Андрей Травников.

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

Новосибирцы ищут дешевые квартиры для инвестиций в Турции

Автор: Юлия Данилова

У новосибирцев растет интерес к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Всё больше покупателей рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и доступные районы вместо дорогих туристических локаций. Об этом сообщила пресс-служба агентства недвижимости ГЖА.рф.

— Интерес к дешёвому жилью превысил 6% от общего спроса. Для сравнения, доля покупателей, ориентированных именно на квартиры у моря и курортные форматы, составила менее 3%. Это показывает смену модели поведения: для покупателей важнее стоимость входа в сделку и будущие расходы, чем престиж локации, — констатировал  генеральный директор CMP GROUP | ГЖА.рф Алексей Котлов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

