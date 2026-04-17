Водителям приготовиться: Сибуправтодор назвал участки новосибирских трасс, где летом будут идти ремонты

В 2026 году в Новосибирской области дорожники отремонтируют 170 км федеральных трасс и три мостовых сооружения. Часть работ (100 км) дорожники завершат в этом сезоне, ещё 70 км сдадут в 2027-м, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Сибуправтодор»).

С марта ведутся работы по ремонту моста через Чулым на трассе Р-254. Правую полосу откроют к маю, левую — к концу июля. На мосту через озеро Хомутино на Северном обходе в апреле начали укреплять грунт методом силикатизации. Этот метод позволяет повысить несущую способность грунта, и позитивно влияет на безопасность и комфорт передвижения по данному участку. А в Убинском районе до октября приступили к ремонту путепровода-скотопрогона. Здесь будут заменены опоры, балки, ограждение и гидроизоляция.

Параллельно восстанавливается покрытие на 100 км федеральных трасс. На подъездах к Новосибирску (Коченёвский район, Обь и Ордынское шоссе) обновят асфальт, включая путепровод через железную дорогу. Также в планах — участок у Чулыма и отрезок 44–50 км Северного обхода в посёлке Садовый.

Переходящими объектами с завершением в 2027 году станут отрезки в Барабинском и Куйбышевском районах, участок у Татарска, а также трасса Р-255 «Сибирь» — у Мошково, Болотнинского и границы с Кемеровской областью.

На Чуйском тракте приведут в порядок подъезд к Бердску и участки через Искитим, Евсино и Линево. Работы там пойдут ночью из-за интенсивного движения. На «Иртыше» восстановят цементобетонное основание, а на Северном обходе в районе Барлака заменят дорожную одежду. Оба объекта сдадут в 2027-м.

В Сибуправтодоре отметили, что на всех участках введено реверсивное движение. Водителям стоит быть внимательными и соблюдать знаки.



