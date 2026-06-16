Правую сторону Димитровского моста сдадут к 15 июля

В Новосибирске подрядчик назвал конкретный срок завершения первого этапа ремонта Димитровского моста. К 15 июля дорожники планируют полностью закончить все работы на правой стороне сооружения и переключиться на среднюю часть.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Александра Стефанова, сейчас на объекте уже выполнено 660 погонных метров монолитного цоколя под барьерное ограждение и 610 метров выравнивающего слоя проезжей части. Параллельно идет ремонт тротуаров — на них уже выполнили 210 погонных метров выравнивающего слоя. Все запланированные на этот год объемы идут по графику без отставаний.

— На 15-е число мы планируем завершить работы по правой стороне и будем готовы переключаться на среднюю часть моста, — доложил Александр Стефанов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил задачу держать процесс на контроле и ускорять темпы, отметив, что ход работ на мосту виден жителям города.

— Видно, что люди работают, рабочих видно, поэтому держим на контроле и ускоряем процесс, — сказал глава города в ходе оперативного совещания.

Напомним, ремонт Димитровского моста стартовал весной 2024 года, но прежний подрядчик не справился с задачами, и контракт с ним расторгли в октябре. В этом году муниципалитет провел новые торги, увеличив стоимость контракта почти на 120 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что региональный Минтранс подал новый иск к строителю четвертого моста в Новосибирске.