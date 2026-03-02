Поиск здесь...
Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Арбитраж привлек к ответственности основателя ГК «Дискус» по долгам управляющей компании

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Экология – Новосибирск» Владислава Баряева о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. С бизнесмена взыскано более 98 миллионов рублей по долгам подконтрольной ему управляющей компании «Достойный Сервис».

Основанием для разбирательства стала задолженность ООО УК «Достойный Сервис» перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сумма долга за услуги по вывозу мусора, накопленная к 2020 году, составила 78,6 миллиона рублей основного долга и 19,7 миллиона рублей пени. Эти обязательства были ранее подтверждены рядом вступивших в законную силу судебных актов.

Процедура банкротства в отношении самого ООО «УК «Достойный сервис» была прекращена из-за отсутствия средств на ее финансирование. Это дало право кредитору, ООО «Экология-Новосибирск», которое само находится в стадии конкурсного производства, обратиться с иском о привлечении контролирующего лица к ответственности вне рамок дела о банкротстве.

В ходе судебного заседания была изучена схема работы группы компаний «Дискус», бенефициаром которой является Алексей Джулай. Суд согласился с доводами конкурсного управляющего о том, что ответчиком была организована модель ведения бизнеса, в которой ООО «УК «Достойный сервис» выполняло роль «центра убытков». Компания официально управляла почти 90 многоквартирными домами, в том числе не введенными в эксплуатацию, и аккумулировала долговые обязательства, в то время как денежные средства выводились на иные предприятия группы.

Этот вывод подтверждается анализом банковских выписок. В период с 2019 по 2021 год по счетам ООО «УК «Достойный сервис» было проведено операций на сумму более 1,2 миллиарда рублей в пользу аффилированных с Джулаем структур. При этом работа по взысканию дебиторской задолженности с населения практически не велась, а поступившие средства не направлялись на погашение долга перед региональным оператором.

— Построение бизнес-модели группы «Дискус», контролируемой Джулаем А.Ю., свидетельствует о том, что денежные средства предприятий, входящих в группу «Дискус» рассматривается как средства группы в целом и направляются на погашение долгов тех юридических лиц группы, которым это необходимо в определенный момент времени, — отмечается в решении суда.

После того как в феврале 2021 года из лицензии ООО «УК «Достойный сервис» были исключены все многоквартирные дома, компания фактически прекратила хозяйственную деятельность. При этом еще на конец 2020 года ее активы оценивались почти в 900 миллионов рублей, включая значительную дебиторскую задолженность. Управление домами перешло к новым компаниям — ООО УК «Плющихинский» и ООО УК «Просторный», которые до 2021 года не вели деятельности, но к концу года уже обладали активами в сотни миллионов рублей. Часть дебиторской задолженности старой УК была уступлена этим фирмам, однако доказательств оплаты по этим договорам или расчетов с «Экологией-Новосибирск» представлено не было.

Ответчик пытался оспорить размер задолженности, ссылаясь на частичную оплату, однако суд не нашел этим доводам подтверждения. Также судом были отклонены аргументы о низкой платежной дисциплине жильцов как причине неплатежеспособности, указав, что деятельность компании в рамках холдинга была заведомо убыточной.

В итоге Арбитражный суд Новосибирской области постановил привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с него в пользу ООО «Экология – Новосибирск» 98 344 856,64 рубля, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с момента вступления решения в силу до момента фактического исполнения. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее редакция сообщала, что Арбитражный суд Новосибирской области продлил срок конкурсного производства связанного с бизнесменом ООО «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» до июля 2026 года. 

Источник фото: freepik.com, автор-freepik

Рубрики : Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Регионы : Новосибирская область

Теги : субсидиарная ответственность ООО «Экология – Новосибирск» Алексей Джулай

«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Автор: Юлия Данилова

Война в Иране напрямую касается и новосибирских предпринимателей, у которых есть партнеры в этой стране, а также в других странах Персидского залива. Напомним, в 2022 году поставщик электротехнической продукции ООО «Эколюкс» начал экспортировать каменноугольный кокс в Иран транзитом через Турцию. С 2022 года активно работает с Ираном АО «Новосибирскхлебопродукт». По данным Сибирского таможенного управления, в 2025 году в Саудовскую Аравию из регионов Сибири экспортировался ячмень.

Руководитель Фонда «АРТ-дивизион», член Каспийского международного интеграционного клуба «Север-Юг» Елена Богданова ранее рассказывала редакции Infopro54 о том, что иранцам интересны поставки зернобобовых, растительного масла, мяса. У иранских предпринимателей есть запросы на новые разработки сибирских научных институтов.

Читать полностью

Новосибирский общепит временно освободят от НДС

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов РФ направило в правительство пакет поправок в Налоговый кодекс, которые сделают переход на новые налоговые условия для малого и среднего предпринимательства более комфортным. Предложенные меры касаются отсрочек по уплате НДС, корректировки правил для общепита и упрощения доступа к пониженным страховым взносам для производственников.

Одним из ключевых предложений стало временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания. С 1 апреля по 31 декабря 2026 года организации и ИП на упрощенной (УСН) и патентной (ПСН) системах, которые впервые стали плательщиками НДС в этом году, смогут не платить этот налог. При этом ранее действовавшее условие о соответствии уровня зарплаты сотрудников среднерегиональному показателю применяться не будет.

Читать полностью

Замглавы сельсовета оштрафовали за снежные валы в Садовом

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Новосибирского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверила, как содержат дороги в зимний период в поселке Садовый.

Инспекция установила, что на проезжей части, проходящей по ул. Каспийская, скопился снег и образовалась зимняя скользкость. Также рядом с пешеходным переходом обнаружили снежные валы, которые ограничивали обзор и мешали движению пешеходов.

Читать полностью

В Новосибирске за год резко сократилось количество кофеен

Автор: Юлия Данилова

С февраля 2025 по февраль 2026 года количество ресторанов в Новосибирске почти не изменилось и составляет 212 точек. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе геосервиса 2ГИС. Стоит отметить, что в январе 2026 года в Новосибирске закрылись рестораны «IL Патио» и «Шикари», расположенные в ТРЦ «Аура».

Число кафе за год в регионе сократилось на 3% (до 600 заведений), а ресторанов быстрого питания — на 5% (около 1,6 тыс. точек).  Например, в феврале закрыла все филиалы в Новосибирске сеть «Подорожник». Сегменты сокращаются несмотря на то, что новосибирцы уходят из ресторанов именно в фастфуд и кофейни.

Читать полностью

Более 32 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с ипотекой на льготных условиях

Более 32 тысячи семей сибиряков оформили в Сбере ипотечную программу с господдержкой для улучшения своих жилищных условий в 2025 году. За год число таких семей и объём выданных средств выросли в 2,3 раза.

На долю семейной ипотеки в Сибири приходится почти 75% от общего объёма выданных ипотечных кредитов. Чаще других льготную ипотеку оформляют семьи в Новосибирской области, Красноярском и Алтайском краях, на долю которых приходится 48% выданных кредитов с господдержкой. При этом по темпам роста лидирует Республика Тыва с ростом выдач в 3,9 раза и Омская область, где объём выдач вырос втрое.

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью
