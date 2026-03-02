Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Экология – Новосибирск» Владислава Баряева о привлечении к субсидиарной ответственности основателя ГК «Дискус» Алексея Джулая. С бизнесмена взыскано более 98 миллионов рублей по долгам подконтрольной ему управляющей компании «Достойный Сервис».

Основанием для разбирательства стала задолженность ООО УК «Достойный Сервис» перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Сумма долга за услуги по вывозу мусора, накопленная к 2020 году, составила 78,6 миллиона рублей основного долга и 19,7 миллиона рублей пени. Эти обязательства были ранее подтверждены рядом вступивших в законную силу судебных актов.

Процедура банкротства в отношении самого ООО «УК «Достойный сервис» была прекращена из-за отсутствия средств на ее финансирование. Это дало право кредитору, ООО «Экология-Новосибирск», которое само находится в стадии конкурсного производства, обратиться с иском о привлечении контролирующего лица к ответственности вне рамок дела о банкротстве.

В ходе судебного заседания была изучена схема работы группы компаний «Дискус», бенефициаром которой является Алексей Джулай. Суд согласился с доводами конкурсного управляющего о том, что ответчиком была организована модель ведения бизнеса, в которой ООО «УК «Достойный сервис» выполняло роль «центра убытков». Компания официально управляла почти 90 многоквартирными домами, в том числе не введенными в эксплуатацию, и аккумулировала долговые обязательства, в то время как денежные средства выводились на иные предприятия группы.

Этот вывод подтверждается анализом банковских выписок. В период с 2019 по 2021 год по счетам ООО «УК «Достойный сервис» было проведено операций на сумму более 1,2 миллиарда рублей в пользу аффилированных с Джулаем структур. При этом работа по взысканию дебиторской задолженности с населения практически не велась, а поступившие средства не направлялись на погашение долга перед региональным оператором.

— Построение бизнес-модели группы «Дискус», контролируемой Джулаем А.Ю., свидетельствует о том, что денежные средства предприятий, входящих в группу «Дискус» рассматривается как средства группы в целом и направляются на погашение долгов тех юридических лиц группы, которым это необходимо в определенный момент времени, — отмечается в решении суда.

После того как в феврале 2021 года из лицензии ООО «УК «Достойный сервис» были исключены все многоквартирные дома, компания фактически прекратила хозяйственную деятельность. При этом еще на конец 2020 года ее активы оценивались почти в 900 миллионов рублей, включая значительную дебиторскую задолженность. Управление домами перешло к новым компаниям — ООО УК «Плющихинский» и ООО УК «Просторный», которые до 2021 года не вели деятельности, но к концу года уже обладали активами в сотни миллионов рублей. Часть дебиторской задолженности старой УК была уступлена этим фирмам, однако доказательств оплаты по этим договорам или расчетов с «Экологией-Новосибирск» представлено не было.

Ответчик пытался оспорить размер задолженности, ссылаясь на частичную оплату, однако суд не нашел этим доводам подтверждения. Также судом были отклонены аргументы о низкой платежной дисциплине жильцов как причине неплатежеспособности, указав, что деятельность компании в рамках холдинга была заведомо убыточной.

В итоге Арбитражный суд Новосибирской области постановил привлечь Алексея Джулая к субсидиарной ответственности и взыскать с него в пользу ООО «Экология – Новосибирск» 98 344 856,64 рубля, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с момента вступления решения в силу до момента фактического исполнения. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

