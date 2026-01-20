Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Но депутаты с этим не согласны

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

— Сейчас у нас начнет работать комиссия по дополнительным доходам в бюджет города. Эти деньги совет депутатов будет предлагать направлять на закупку техники, — сообщил Гудовский.

По словам Иосифа Кодалаева, на данный момент в городе 535 единиц дорожной техники, которая может работать в зимних условиях. Ежедневно в дневную смену на уборку улиц выезжает до 300 машин, в ночную — до 400.

За два года при поддержке областного бюджета парк спецтехники города был обновлен на 170 машин.

— Конечно этого недостаточно, особенно при таких интенсивных осадках и резких перепадах температур, которые мы видим в этом году. Недостаток техники мы компенсируем за счет привлечения подрядных организаций, которые в основном задействованы на вывозе снега, — сообщил Кодалаев.

Региональные депутаты также рекомендовали мэрии обращаться за помощью к предпринимателям в период массовых снегопадов.

Напомним, в 2024 году на покупку спецтехники город направил более 2 млрд рублей. В 2025 году из областного бюджета на приобретение новой уборочной и дорожной техники мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей.

В конце ноября 2022 года суд Центрального района удовлетворил иск городского прокурора Романа Сивака, обязав муниципалитет приобрести 670 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 11 новых площадок для снегоотвалов, так как часть действующих уже заполнены на 100%. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : уборка улиц спецтехника

1
0
0
Предыдущая статья
Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

Депутаты регионального парламента Новосибирской области намерены обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Такое решение было принято на январском заседании транспортного комитета Заксобрания.

— Новосибирская область и Ингушетия остались в «красной зоне» по мошенничеству в ОСАГО. Ранее в нее входили 12 регионов. С декабря в Новосибирске в 2,5 раза вырос тариф по ОСАГО, но причем тут 90% добросовестных пользователей? — возмутился председатель комитета Валерий Ильенко.

Читать полностью

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

Читать полностью

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

В Новосибирской области с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель». За период ее существования 225 педагогов заключили контракты с общеобразовательными учреждениями в 31 муниципальном образовании региона. Главным стимулом для участников программы служит единовременная выплата в 1 миллион рублей, которую учитель может использовать по своему усмотрению.

Министр образования области Мария Жафярова отметила, что в 2025 году Новосибирской области выделено 10 мест в рамках программы. Приступившие к работе педагоги – это учителя начальных классов, технологии, русского и английского языков, математики и географии, распределенные в Новосибирский, Чулымский, Доволенский и Коченевский районы, а также в р. п. Кольцово.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Читать полностью

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Город

Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

Общество

Мэрия обратилась в полицию из-за аниматоров на улице Ленина в Новосибирске

Власть

Новосибирские депутаты требуют отменить региональный коэффициент по ОСАГО

Бизнес

Рекордный объем зерна вывезли сибирские аграрии в 2025 году

Общество

Жители Новосибирска увидят полярное сияние 21 января

Бизнес Недвижимость

Торги на 46 гектаров под застройку стартовали в Новосибирске

Недвижимость

Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Бизнес Общество

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов

Общество

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Общество

В Новосибирской области на Крещение в прорубь окунулись более восьми тысяч человек

Общество

Ребенку с поражением ЦНС требуется дорогостоящее лечение

Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Недвижимость

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности