Мэрия Новосибирска пока больше не планирует обновлять парк дорожной техники

В 2026 году мэрия Новосибирска не планирует закупать дорожную технику. Об этом на заседании транспортного комитета регионального парламента сообщил заммэра Иосиф Кодалаев. Он объяснил это сложными экономическими условиями.

Зампредседателя горсовета Новосибирска, депутат Андрей Гудовский заявил, что не все так однозначно.

— Сейчас у нас начнет работать комиссия по дополнительным доходам в бюджет города. Эти деньги совет депутатов будет предлагать направлять на закупку техники, — сообщил Гудовский.

По словам Иосифа Кодалаева, на данный момент в городе 535 единиц дорожной техники, которая может работать в зимних условиях. Ежедневно в дневную смену на уборку улиц выезжает до 300 машин, в ночную — до 400.

За два года при поддержке областного бюджета парк спецтехники города был обновлен на 170 машин.

— Конечно этого недостаточно, особенно при таких интенсивных осадках и резких перепадах температур, которые мы видим в этом году. Недостаток техники мы компенсируем за счет привлечения подрядных организаций, которые в основном задействованы на вывозе снега, — сообщил Кодалаев.

Региональные депутаты также рекомендовали мэрии обращаться за помощью к предпринимателям в период массовых снегопадов.

Напомним, в 2024 году на покупку спецтехники город направил более 2 млрд рублей. В 2025 году из областного бюджета на приобретение новой уборочной и дорожной техники мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей.

В конце ноября 2022 года суд Центрального района удовлетворил иск городского прокурора Романа Сивака, обязав муниципалитет приобрести 670 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске нашли 11 новых площадок для снегоотвалов, так как часть действующих уже заполнены на 100%.