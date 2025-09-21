Российским пенсионерам рассказали о доплатах к 1 октября

В некоторых регионах России пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Об этом сообщил Вадим Виноградов, профессор факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что эта поддержка предоставляется на региональном уровне, поэтому размер и условия выплат зависят от местных властей.

Так, например, жителям Челябинской области, которым к 1 октября исполнилось 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, выплатят по 800 рублей.

Эксперт также отметил, что в отдельных муниципалитетах действуют свои программы помощи.

— Пенсионерам рекомендуется заранее обратиться в территориальное отделение Социального фонда России или в многофункциональный центр и уточнить, предусмотрена ли выплата в конкретном регионе и требуется ли подача заявления, — подчеркнул он.

На 1 августа 2025 года в Социальном фонде зарегистрировано 40,761 млн пенсионеров. Для сравнения: на 1 января 2025 года их было 41,169 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что Россия переходит на двухэтапную индексацию пенсий.