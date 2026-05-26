У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

— Для новосибирского рынка это создаёт новый психологический контраст. Если раньше жильё у моря воспринималось как дорогая покупка для ограниченного круга людей, то сейчас часть объектов в Египте уже стоит дешевле средней квартиры в крупнейшем городе Сибири, — констатирует Анастасия Болотова, руководитель отдела по работе с клиентами АН и застройщика «ИнХургада».

По ее словам, это влияет на аудиторию, которая рассматривает покупку для отдыха, аренды или удалённой работы.

— Если разрыв в ценах продолжит увеличиваться, интерес к доступной зарубежной недвижимости будет расти, — прогнозирует эксперт.

В целом, по данным компании, интерес жителей Новосибирской области к недвижимости к недвижимости в Хургаде начал резко расти летом 2025 года и сохраняется даже после сезонного спада. В июне 2025 показатель вырос на 1900% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В декабре интерес увеличился на 300% год к году, а в январе 2026 года рост составил 60%. По мнению Анастасии Болотовой, часть сибиряков начинают воспринимать Хургаду как более доступную альтернативу российскому югу и дорогим городам России. Дополнительный фактор — климатический сценарий. Для жителей сибирских регионов Хургада воспринимается не только как инвестиционная история, но и как возможность иметь собственную недвижимость у моря с круглогодичным сезоном. На фоне роста внутреннего туризма и цен на курортное жильё внутри России интерес к зарубежным направлениям становится более прикладным.

— Мы видим, что запросы из регионов России становятся более осознанными. Люди уже не просто смотрят недвижимость «где-то у моря», а изучают конкретные районы, бюджеты и форматы квартир. Для части покупателей Хургада становится вариантом второй недвижимости, для других — способом зафиксировать деньги в более доступном рынке, — поясняет Болотова.

Напомним, новосибирцы все чаще предпочитают проводить зиму в теплых странах. По продолжительности пребывания много лет лидирует Египет.

