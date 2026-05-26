У новосибирцев растет интерес к недвижимости в Хургаде

Автор: Юлия Данилова

Часть объектов в Египте уже стоит дешевле средней квартиры в крупнейшем городе Сибири

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Новосибирска в мае достигла 6,5 млн рублей, что почти на 2 млн рублей выше средней цены недвижимости в Хургаде у Красного моря. Средний бюджет покупки жилья в египетском курортном городе сейчас составляет 4,62 млн рублей, рассказали Infopro54 в пресс-службе АН и застройщика «ИнХургада».

По данным компании, за месяц средняя стоимость недвижимости в Хургаде снизилась почти на 15%. Одновременно рынок стал смещаться в сторону более компактных объектов: средняя площадь квартир сократилась с 72,8 кв. м. до 63 кв. м. Минимальный порог входа сейчас составляет 1,44 млн рублей. Разница особенно заметна на фоне новосибирского рынка. Минимальная стоимость квартиры на вторичке в Новосибирске начинается от 2,3 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей выше самого дешёвого объекта в Хургаде. При этом средняя цена квадратного метра в Новосибирске достигла 137 200 рублей за 1 кв. м., отметили в компании.

— Для новосибирского рынка это создаёт новый психологический контраст. Если раньше жильё у моря воспринималось как дорогая покупка для ограниченного круга людей, то сейчас часть объектов в Египте уже стоит дешевле средней квартиры в крупнейшем городе Сибири, — констатирует Анастасия Болотова, руководитель отдела по работе с клиентами АН и застройщика «ИнХургада».

По ее словам, это влияет на аудиторию, которая рассматривает покупку для отдыха, аренды или удалённой работы.

— Если разрыв в ценах продолжит увеличиваться, интерес к доступной зарубежной недвижимости будет расти, — прогнозирует эксперт.

В целом, по данным компании, интерес жителей Новосибирской области к недвижимости к недвижимости в Хургаде начал резко расти летом 2025 года и сохраняется даже после сезонного спада. В июне 2025 показатель вырос на 1900% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В декабре интерес увеличился на 300% год к году, а в январе 2026 года рост составил 60%. По мнению Анастасии Болотовой, часть сибиряков начинают воспринимать Хургаду как более доступную альтернативу российскому югу и дорогим городам России. Дополнительный фактор — климатический сценарий. Для жителей сибирских регионов Хургада воспринимается не только как инвестиционная история, но и как возможность иметь собственную недвижимость у моря с круглогодичным сезоном. На фоне роста внутреннего туризма и цен на курортное жильё внутри России интерес к зарубежным направлениям становится более прикладным.

— Мы видим, что запросы из регионов России становятся более осознанными. Люди уже не просто смотрят недвижимость «где-то у моря», а изучают конкретные районы, бюджеты и форматы квартир. Для части покупателей Хургада становится вариантом второй недвижимости, для других — способом зафиксировать деньги в более доступном рынке, — поясняет Болотова.

Напомним, новосибирцы все чаще предпочитают проводить зиму в теплых странах. По продолжительности пребывания много лет лидирует Египет.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%. При этом туристы, прибывающие в Шарм-эль-Шейх, получат бесплатный «синайский штамп». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Энергетики из Новосибирска встроили ИИ в тройную защиту датчиков на ТЭЦ

Инженеры Сибирской генерирующей компании (СГК) придумали необычный способ защитить турбины, генераторы и трубопроводы от кибератак. Как сообщили в СГК-Новосибирск, система следит за достоверностью данных с датчиков, а не просто отражает внешние угрозы.

Разработка называется «Интеллектуальная платформа диагностики и защиты на основе гибридного ИИ». Она уже принесла команде «Энергия Сибири», в которую вошли сотрудники СГК из Новосибирска и Алтая, серебро на международном инженерном чемпионате CASE-IN в лиге «Энергия». Соревнования собрали лучших специалистов топливно-энергетического комплекса, и новосибирцы оказались в числе сильнейших из шести финалистов.

Торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз

Автор: Оксана Мочалова

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) на Юго-Западном жилмассиве вновь признан несостоявшимся. Заявки на участие в торгах не подал ни один инвестор.

Согласно протоколу заседания комиссии АО «АРЖС НСО», опубликованному 25 мая, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. «Торги признать несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

Для выпускников новосибирских школ 26 мая прозвенели последние звонки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 26 мая 2026 года прошли торжественные линейки, посвящённые последнему звонку для выпускников 11-х классов. Праздничные мероприятия состоялись во всех школах региона.

По официальным данным, в Новосибирске в 2026 году 11-й класс оканчивают 11 тысяч новосибирских школьников. Традиционно на торжественных линейках к выпускникам обратились руководство школ, педагогический состав, а также приглашённые гости — представители власти, правоохранительных органов, руководители компаний-шефов. Во многих учебных заведениях на последнем звонке был зачитан приказ директора о допуске одиннадцатиклассников к государственной итоговой аттестации. Эта процедура носит формальный характер: все оценки к этому моменту уже выставлены, и школьники вместе с родителями знают, допущен ли выпускник к экзаменам.

Новосибирская строительная компания ускорит исполнение контрактов в нацпроекте

Новосибирское предприятие «СибСтрой» стало участником федерального проекта «Производительность труда». Предприятие намерено использовать принципы бережливого производства для автоматизации внутренних рабочих потоков и повышения качества выполнения договорных обязательств.

При содействии специалистов Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области (РЦК) коллектив займется оптимизацией процедур, связанных с заключением и исполнением строительных контрактов для промышленных объектов. В минувшем году компанией было успешно завершено семь аналогичных проектов.

Планировку и межевание территории в 480 га проведут в левобережье Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска утвердил задание на разработку документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицами Титова, Станиславского, перспективной магистралью Южный транзит, а также улицей Связистов, в Ленинском районе. Общая площадь территории: 480,69 га.

В ходе работы планируется:

