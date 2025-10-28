Санаторно-курортный рынок Новосибирска теряет туристов, несмотря на рост выручки

По итогам первого полугодия 2025 года в санаториях Новосибирской области отдохнули более 45 тысяч человек, а совокупная выручка учреждений достигла 1,3 млрд рублей. Однако, по данным аналитического портала «Санатории России», средняя загрузка номерного фонда не превысила 30%, что указывает на снижение интереса к внутреннему санаторно-курортному отдыху.

В летний сезон 2025 года санатории региона приняли 33 тысячи гостей — на 11% меньше, чем годом ранее. Несмотря на спад туристического потока, совокупный доход здравниц вырос на 14%, до 1,16 млрд рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по Сибирскому федеральному округу, где за лето отдохнули более 180 тысяч человек — на 7% меньше, чем в 2024 году. При этом совокупная выручка отрасли увеличилась на 10%.

Рост цен и последующие скидки

Весной 2025 года представители туррынка сообщали о росте стоимости путёвок в новосибирских санаториях на 10–20%, при средней загрузке до 80%. Однако к осени учреждения были вынуждены снизить цены, опасаясь падения спроса из-за проблем с аккредитацией гостиничного бизнеса в регионе.

По данным Сибирского главного управления Банка России, в сентябре стоимость путёвок в среднем снизилась на 4%.

— Санатории и дома отдыха проводили акции и предлагали скидки, чтобы обеспечить заполняемость номерного фонда в осенний период, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Объем рынка и структура отрасли

Согласно данным Минэкономразвития, в Новосибирской области функционируют 22 санатория, располагающие около 1700 номеров. Ежегодно услугами местных здравниц пользуются порядка 200 тысяч человек, а общий объём платных услуг в 2024 году достиг 2,6 млрд рублей.

Конкуренция со стороны зарубежного туризма

При этом стоимость зарубежных туров в сентябре выросла почти на 9%. По словам Асаралиевой, высокий интерес к поездкам за границу помог туроператорам компенсировать рост издержек, вызванный ослаблением рубля.

— Туристическая отрасль региона традиционно подвержена сезонным колебаниям. В условиях резко континентального климата спрос на санаторно-курортный отдых снижается с наступлением холодов, уступая место зарубежным направлениям, — пояснила эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году санатории Новосибирской области приняли 124 061 гостя, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. Текущая динамика свидетельствует о сохраняющихся трудностях отрасли, несмотря на рост выручки и ценовую адаптацию рынка.