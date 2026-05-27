Новосибирцы ищут дешевые квартиры для инвестиций в Турции

У новосибирцев растет интерес к бюджетным сценариям покупки квартиры в Турции. Всё больше покупателей рассматривают недорогие квартиры, вторичное жильё и доступные районы вместо дорогих туристических локаций. Об этом сообщила пресс-служба агентства недвижимости ГЖА.рф.

— Интерес к дешёвому жилью превысил 6% от общего спроса. Для сравнения, доля покупателей, ориентированных именно на квартиры у моря и курортные форматы, составила менее 3%. Это показывает смену модели поведения: для покупателей важнее стоимость входа в сделку и будущие расходы, чем престиж локации, — констатировал генеральный директор CMP GROUP | ГЖА.рф Алексей Котлов.

По наблюдению экспертов компании, у новосибирцев растет интерес к недвижимости в Аланье и Мерсине. На эти города суммарно приходится почти 7% спроса. Также повышается спрос на объекты вторичного рынка.

— Более 2% спроса уже связано с покупкой вторичного жилья. Дополнительно почти 2% приходится на запросы, связанные с покупкой недвижимости за рубли и снижением валютных рисков. Это говорит о росте осторожности и стремлении минимизировать расходы при покупке недвижимости за рубежом, — комментирует Котлов.

На долю недорогого жилья в Стамбуле приходится 1% от всех запросов.

По мнению Алексея Котлова, для части покупателей из Новосибирска турецкий рынок перестаёт быть историей про статусный отдых и недвижимость «для картинки». Всё чаще покупка квартиры рассматривается как способ сохранить доступность жилья и снизить давление высоких цен и дорогой ипотеки в России.

Напомним, Турция традиционно является самом популярным местом отдыха у новосибирцев. Кроме того жители Сибири все чаще уезжают в эту страну зимой, предпочитая пережидать холодное время в тепле.

Также стоит отметить, что на начало мая средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирской области составляла 160 594 рублей. По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, сейчас в Новосибирске строится 79 тысяч квартир. Из них 24,4 тысячи находятся в проектах, где продажи еще не открыты.

Кстати, по данным Николаева, в Новосибирской области за первый квартал 2026 года с депозитов было снято 6,18% накоплений, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. Максимальный отток вкладов пришелся на январь, более 1 триллиона рублей.

— По моему мнению, банки слегка заигрались с охлаждениями и контролем переводов. Дополнительное давление на рынок накоплений оказывает нестабильный интернет, что приводит к ограничениям онлайн-сервисов и слухам о заморозке вкладов. Поэтому значительная часть снятых сбережений осталась в кэше. По оценке Банка России, россияне хранят в наличных свыше 17 триллионов рублей. Небольшая часть 1,5%-3% ушла на фондовый рынок. Также есть рост покупок недвижимости за «живые» деньги, в основном вторичка и коммерция, — говорит эксперт.

Участники рынка не исключают, что часть денег, снятых новосибирцами с вкладов, пошла на покупку заграничной недвижимости.

