Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Важно сразу оговориться: далеко не все владельцы собак ведут себя безответственно. В Новосибирске немало собачников, которые убирают за своими питомцами, следят за их здоровьем и понимают, что городская среда — это общее пространство. Но проблема в том, что даже сравнительно небольшого числа недобросовестных хозяев достаточно, чтобы весной последствия стали заметны буквально всем.

По словам доцента кафедры биологии и экологии НГПУ, старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных Инны Задубровской, собачьи экскременты нельзя воспринимать просто как «естественный отход», который сам по себе быстро исчезнет без последствий.

— Весной проблема особенно заметна из-за того, что накопившиеся за зиму экскременты массово оттаивают и оказываются на поверхности. Но опасность заключается не только в эстетическом дискомфорте. Оставленные на улице фекалии становятся источником распространения микроорганизмов, спор грибов и паразитов, которые могут сохраняться в окружающей среде достаточно долго, — отмечает Инна Задубровская.

С биологической точки зрения цепочка распространения выглядит тревожно. Экскременты, оставленные собаками, раскапывают и расклевывают птицы, частицы разносятся на лапах животных, на подошвах обуви, ветром и потоками воды. Во время таяния снега и дождей все это может попадать в ливневые стоки, грунтовые воды и далее — в водоемы. То есть собачья кучка на газоне не остается локальной проблемой одного двора.

По словам специалиста, опасность представляют не только сами фекалии, но и содержащиеся в них устойчивые формы паразитов.

— Если взрослые патогенные организмы еще могут быть уязвимы к условиям внешней среды, то яйца гельминтов и цисты простейших гораздо более выносливы. Они способны сохраняться в почве и ждать благоприятных условий для дальнейшего развития в течение нескольких месяцев, — поясняет эксперт.

Именно поэтому наступить в такую «весеннюю находку» — это не просто вопрос испорченного настроения. Через загрязненную обувь частицы могут попасть в дом, на пол, а оттуда — на руки детей. Еще один путь риска связан с воздухом и пылью: подсыхающие остатки фекалий частично разрушаются и разносятся по территории.

Исследования, проведенные в Омске, Москве и Подмосковье, подтверждают, что проблема носит не бытовой, а санитарно-эпидемиологический характер. В пробах, взятых на детских площадках, территориях школ, в песочницах и непосредственно в собачьих экскрементах, были выявлены возбудители токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза и дипилидиоза. Кроме того, специалисты фиксировали плесневые грибы нескольких родов и бактериальную микробиоту, включающую возбудителей сальмонеллеза и других опасных заболеваний.

Отдельный риск связан с тем, что далеко не все владельцы собак регулярно проводят профилактическую дегельминтизацию животных. А если собака получает необработанные мясные продукты, список потенциальных угроз расширяется еще сильнее. Дополнительным звеном в цепочке заражения могут выступать моллюски — улитки и слизни, которые нередко становятся промежуточными хозяевами паразитов.

Инна Задубровская подчеркивает: проблема весенних «подснежников» — это не повод для очередной волны раздражения в адрес всех владельцев собак, а вопрос городской культуры и профилактики.

— Здесь важно не противопоставлять жителей друг другу, а говорить о норме ответственного поведения. Когда хозяин убирает за собакой и следит за ее здоровьем, он защищает не только свой двор, но и других людей, детей, животных, городскую среду в целом. Решение проблемы — в предупреждении последствий: в информировании владельцев, регулярной дегельминтизации животных, использовании пакетов для уборки и, конечно, в более строгом соблюдении санитарных требований, — считает она.

Собачьи экскременты на улицах — это тот случай, когда вопрос личной привычки напрямую влияет на качество жизни всего города. Весной это особенно видно: снег сходит, а вместе с ним исчезает и иллюзия, что проблема решится сама собой. Не решится. Потому что чистый двор начинается не с коммунальных служб, а с простого действия — убрать за своим питомцем.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.