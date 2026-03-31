Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В пробах, взятых на детских площадках, территориях школ были выявлены возбудители паразитарных инфекций

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Важно сразу оговориться: далеко не все владельцы собак ведут себя безответственно. В Новосибирске немало собачников, которые убирают за своими питомцами, следят за их здоровьем и понимают, что городская среда — это общее пространство. Но проблема в том, что даже сравнительно небольшого числа недобросовестных хозяев достаточно, чтобы весной последствия стали заметны буквально всем.

По словам доцента кафедры биологии и экологии НГПУ, старшего научного сотрудника Института систематики и экологии животных Инны Задубровской, собачьи экскременты нельзя воспринимать просто как «естественный отход», который сам по себе быстро исчезнет без последствий.

— Весной проблема особенно заметна из-за того, что накопившиеся за зиму экскременты массово оттаивают и оказываются на поверхности. Но опасность заключается не только в эстетическом дискомфорте. Оставленные на улице фекалии становятся источником распространения микроорганизмов, спор грибов и паразитов, которые могут сохраняться в окружающей среде достаточно долго, — отмечает Инна Задубровская.

С биологической точки зрения цепочка распространения выглядит тревожно. Экскременты, оставленные собаками, раскапывают и расклевывают птицы, частицы разносятся на лапах животных, на подошвах обуви, ветром и потоками воды. Во время таяния снега и дождей все это может попадать в ливневые стоки, грунтовые воды и далее — в водоемы. То есть собачья кучка на газоне не остается локальной проблемой одного двора.

По словам специалиста, опасность представляют не только сами фекалии, но и содержащиеся в них устойчивые формы паразитов.

— Если взрослые патогенные организмы еще могут быть уязвимы к условиям внешней среды, то яйца гельминтов и цисты простейших гораздо более выносливы. Они способны сохраняться в почве и ждать благоприятных условий для дальнейшего развития в течение нескольких месяцев, — поясняет эксперт.

Именно поэтому наступить в такую «весеннюю находку» — это не просто вопрос испорченного настроения. Через загрязненную обувь частицы могут попасть в дом, на пол, а оттуда — на руки детей. Еще один путь риска связан с воздухом и пылью: подсыхающие остатки фекалий частично разрушаются и разносятся по территории.

Исследования, проведенные в Омске, Москве и Подмосковье, подтверждают, что проблема носит не бытовой, а санитарно-эпидемиологический характер. В пробах, взятых на детских площадках, территориях школ, в песочницах и непосредственно в собачьих экскрементах, были выявлены возбудители токсокароза, токсаскаридоза, унцинариоза и дипилидиоза. Кроме того, специалисты фиксировали плесневые грибы нескольких родов и бактериальную микробиоту, включающую возбудителей сальмонеллеза и других опасных заболеваний.

Отдельный риск связан с тем, что далеко не все владельцы собак регулярно проводят профилактическую дегельминтизацию животных. А если собака получает необработанные мясные продукты, список потенциальных угроз расширяется еще сильнее. Дополнительным звеном в цепочке заражения могут выступать моллюски — улитки и слизни, которые нередко становятся промежуточными хозяевами паразитов.

Инна Задубровская подчеркивает: проблема весенних «подснежников» — это не повод для очередной волны раздражения в адрес всех владельцев собак, а вопрос городской культуры и профилактики.

— Здесь важно не противопоставлять жителей друг другу, а говорить о норме ответственного поведения. Когда хозяин убирает за собакой и следит за ее здоровьем, он защищает не только свой двор, но и других людей, детей, животных, городскую среду в целом. Решение проблемы — в предупреждении последствий: в информировании владельцев, регулярной дегельминтизации животных, использовании пакетов для уборки и, конечно, в более строгом соблюдении санитарных требований, — считает она.

Собачьи экскременты на улицах — это тот случай, когда вопрос личной привычки напрямую влияет на качество жизни всего города. Весной это особенно видно: снег сходит, а вместе с ним исчезает и иллюзия, что проблема решится сама собой. Не решится. Потому что чистый двор начинается не с коммунальных служб, а с простого действия — убрать за своим питомцем.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы протестуют против запрета выгула собак в дендропарке. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Автор: Юлия Данилова

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

В 2026 году в Новосибирске запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: предполагается установка более 130 новых остановок. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 30 миллионов рублей.

Глава города Максим Кудрявцев подчеркнул, что опыт прошлого года, когда было обновлено свыше двухсот павильонов, показал позитивную реакцию горожан. По его словам, в этом году работа будет продолжена, и в Новосибирске появятся не менее 135 новых остановок.

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

При рождении отклонений у Абубакира Мамашарипова не обнаружили, а в четыре месяца родные заметили, что ребенок отстает в развитии: не переворачивается, не пытается сесть, не интересуется игрушками.

— В полгода мы начали ходить по врачам и на обследования. В полтора года сын с высокой температурой попал в больницу, после выписки его состояние усугубилось: он перестал смотреть в глаза, не отзывался на имя, пропал лепет. Я стала искать способы лечения, возила его на курсы реабилитации, к специалистам в центр развития и коррекции речи. Абубакир проходил занятия по сенсорной интеграции, с ним работали психолог и логопед-дефектолог. Стали появляться результаты: сын начал садиться за стол, уверенно держит карандаш, выучил цвета и формы, научился сам держать ложку, любит листать книги, — рассказывает мама Абубакира Азиза Мамашарипова.

