В Новосибирске эксперты прокомментировали возможный рост цен на мебель до 30%

Участники мебельного рынка обсуждают перспективы роста цен в 2026 году. На федеральном уровне уже звучат прогнозы о значительном подорожании мебели в России с января. Основными причинами называют серьезное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, а также уже состоявшийся рост цен на материалы — ЛДСП и МДФ подорожали на 10-25%. По оценкам ряда экспертов, кухни и корпусная мебель могут прибавить в цене до 30%, офисная — до 25%, а детская — до 20%.

Новосибирские производители в целом согласны с такими прогнозами, но считают, что динамика подорожания будет зависеть от сегмента рынка и того, как компании выстраивали работу ранее.

— Тут такая ситуация: те, кто не платил налоги, им придется платить налоги, и они это будут включать в себестоимость. Я налоги плачу постоянно, у меня несколько компаний с НДС, УСН, то есть я к этому готов. В общем и целом у меня вырастет стоимость только на тот процент, на который вырастет в цене ЛДСП, фурнитура или другие составляющие. По ЛДСП полагаю, да, рост будет на 10-15%. Делать запасы для нас смысла не имеет, потому что мебель мы делаем мебель на заказ. У тех, кто делает готовую мебель, ситуация другая, — сообщил Infopro54 директор мебельной фабрики «Апельсин вуд» Евгений Кустов.

Руководитель Межрегионального союза дизайнеров интерьера согласен с прогнозами и объясняет, что производители какое-то время могут сдерживать цены за счет старых запасов материалов. Однако этот ресурс исчерпаем.

— Цены будут расти, конечно. До этого долго не повышали, но когда запасы, закупленные по старой цене, заканчиваются, ничего не остается, как покупать материалы по новой. Соответственно, производитель вынужденно поднимает цены. Выход один – искать отечественных и региональных производителей, которые могут предложить лучший ассортимент и стоимость, импортное замещение никто не отменял, — говорит президент Межрегионального Союза дизайнеров интерьера, член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Радаев.

По данным аналитиков рынка, мебель в 2025 году дорожала медленнее, чем другие товары и услуги. Покупательский спрос на эту продукцию падает, а за ним падает и производство. В Новосибирской области эта тенденция сильно выражена: за девять месяцев производство мебели сократилось на 38,4%.

