Fitch подтвердило рейтинги Новосибирска на уровне «BB», прогноз «Стабильный»

22 мая агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги города Новосибирска: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «В». Долгосрочный рейтинг приоритетного долга города подтвержден на уровне «BB»,сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что Новосибирск будет демонстрировать устойчивость к негативным шокам и сохранит показатели устойчивости к долговой нагрузке на уровне, соответствующем текущим рейтингам, говорится в отчете агентства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Fitch изменило оценку риск-профиля города с «более слабый уровень» на «низкий средний уровень», после пересмотра оценки фактора устойчивости доходов она изменилась с «более слабый уровень» на «средний уровень».

— Экономика города имеет относительно хорошую диверсификацию по секторам и компаниям. Тем не менее агентство оценивает способность Новосибирска генерировать дополнительные доходы в случае возможных экономических спадов как ограниченную. Кроме того, доходы от поступлений по местным налогам являются невысокими: в совокупности они обеспечили 13% от всех доходов города в 2019 году, — отмечают в мэрии.

В мэрии подчеркнули, что город исторически демонстрирует взвешенный контроль расходов, о чем свидетельствует динамика расходов на уровне, близком к динамике доходов в 2015-2019 годах.

— Как и в других российских муниципальных образованиях, в структуре расходов города преобладают статьи расходов на образование. Подавляющая часть расходных полномочий у города является обязательной, в результате чего в структуре расходов Новосибирска доминируют негибкие статьи, что делает сложным сокращение расходов в ответ на потенциальное снижение доходов. Кроме того, способность города сокращать расходы сдерживается относительно низким уровнем расходов на душу населения по сравнению с международными сопоставимыми эмитентами и низкой способностью самостоятельно финансировать капитальные расходы, — говорится в сообщении.

Устойчивость и гибкость долговых обязательств и ликвидности агентство оценивает на среднем уровне.

— Новосибирск осуществляет взвешенную долговую политику, о чем свидетельствует поддержание умеренного уровня долга. Долг города на начало 2020 года состоит из внутренних облигаций (63% долга), банковских кредитов (27%) и бюджетных кредитов от Новосибирской области (10%). Ликвидность у Новосибирска на конец 2019 года. была на уровне 7,9 млрд руб. и включала неиспользованные кредитные линии от российских банков, — констатируют в пресс-службе.

Рейтинговый сценарий Fitch включает ряд стрессовых допущений по доходам, расходам и финансовому риску. Он основан на данных 2015-2019 годов и прогнозных показателях на 2020-2024 годы.

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