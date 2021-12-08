Пенсию по инвалидности с 2022 года будут назначать в проактивном режиме

С 1 января 2022 года пенсию по инвалидности будут назначать автоматически, гражданам не потребуется для этого обращаться в Пенсионный фонд, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова на «правительственном часе» в Госдуме.

Глава Минтруда напомнил, что с весны прошлого года действует временный упрощённый порядок установления и продления инвалидности. Им уже воспользовалось более 4,3 миллиона россиян. По его словам, временный порядок будет действовать до весны 2022 года — ему на замену придёт новый алгоритм прохождения медико-социальной экспертизы и все преимущества упрощённого порядка сохранятся.

— У гражданина будет возможность выбора — проходить медико-социальную экспертизу заочно или лично, — подчеркнул Котяков.

Он также заявил, что Минтруд и Минздрав разработали порядок обмена данными, исчерпывающий перечень обследований по каждому заболеванию. Медики могут представить полный пакет данных, необходимых для установления инвалидности.

Чтобы снизить число злоупотреблений, по словам Котякова, прорабатывается механизм обезличенной экспертизы, когда учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) работают только с медицинской документацией гражданина, не зная его имени и фамилии.

— Цифровизация процесса упростит и назначение мер соцподдержки. С 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно — без обращения гражданина в Пенсионный фонд, — отметил Котяков.

Все необходимые сведения для этого есть в медико-социальной экспертизе, заявил он.