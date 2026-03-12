Поиск здесь...
Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Достижение было зафиксировано в специальной книге рекордов колонии

В исправительной колонии №14 участники кружка кулинарии установили новый рекорд: они приготовили торт длиной более метра и весом 101 килограмм. Это событие стало важным достижением для учреждения и подчеркнуло кулинарные способности осужденных.

Создание торта состояло из нескольких этапов. Сначала заключенные изучили рецепт, чтобы понять, как правильно сочетать ингредиенты. Затем начался процесс приготовления, где они продемонстрировали свои кулинарные умения, применяя разнообразные техники выпечки и украшения.

— Каждый этап был тщательно спланирован, что позволило добиться впечатляющего результата. Этот торт стал самым тяжелым кондитерским изделием, когда-либо приготовленным в истории учреждения, и это достижение было зафиксировано в специальной книге рекордов подразделения, — прокомментировал заместитель начальника учреждения Евгений Исаков.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских колониях впервые продали продукцию более чем на миллиард рублей.

Источник фото: ГУ ФСИН по Новосибирской области

Общество

Новосибирск

Торт заключенные

379
0
0
Предыдущая статья
Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову
Следующая статья
В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске началось общественное обсуждение концепции благоустройства территории, которая станет продолжением создаваемого сквера у памятника Александру Демакову. Проектируемый участок расположен в Нижней зоне Академгородка в границах улиц Арбузова, Российская и Полевая.

Сейчас эта территория площадью почти 23,5 тысячи квадратных метров представляет собой пустырь с асфальтобетонными покрытиями. Ранее там размещался рынок, а с 2016 года участок фактически пустовал. Концепцией предполагается, что здесь появятся прогулочные маршруты, зона тихого отдыха, фестивальная поляна, детская и спортивная площадки. Также запланированы высадка новых деревьев и кустарников, монтаж освещения и системы видеонаблюдения.

Читать полностью

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области, по сведениям фермеров, увеличивается число населенных пунктов, где проводится изъятие и забой коров, принадлежащих частным лицам. Тема уже вышла на федеральный уровень, но крестьяне говорят, что по-прежнему не получили ответы на свои вопросы.

Жители сел Новосибирской области пытаются сохранить своих животных, считая, что оснований для их изъятия и умерщвления нет. Сначала была предана огласке ситуация в селе Козиха Ордынского района, где 9 марта жители отказывались отдавать своих коров на убой. Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. Ежедневно в соцсетях и телеграм-каналах появляются новые фотографии и видеокадры, снятые в селах области, куда в сопровождении полиции прибывает ветслужба для изъятия животных. Так, 11 марта были опубликованы кадры из Новопичугово. Владельцы КРС, пытающиеся предотвратить забой скота, заявляют, что им никто не называет истинной причины происходящего и не показывает официальные документы. Фермеры все чаще употребляют слово «неящур».

Читать полностью

Новосибирскую область заметает метель

Автор: Артем Рязанов

Жителей Новосибирска предупредили о резком ухудшении погоды. По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области и синоптиков, 12 и 13 марта регион окажется во власти снегопадов и метелей, а ветер усилится до штормового.

В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что сначала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые вскоре превратятся в обычный снег, местами обильный. Также возможны гололёд, налипание снега и метели.

Читать полностью

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Автор: Мария Гарифуллина

В ТЦ Новосибирска в марте текущего года продолжается закрытие точек по продаже одежды, обуви, товаров для дома. Массовым исходом арендаторов из торговых центров происходящее назвать нельзя, но бизнес называет это тревожным симптомом.

Журналист Infopro54 посетил 11 марта пять новосибирских торговых центров — два крупных ТРЦ и три небольших районных ТЦ. В каждом из этих объектов с начала текущего года закрывались магазины, и собственники вывешивали объявления о сдаче освободившегося помещения в аренду.

Читать полностью

В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов несовершеннолетним

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести административную ответственность для курьеров, если они не проверяют возраст получателя при доставке товаров, запрещенных для несовершеннолетних, таких как вейпы и энергетики. Также он предложил штрафовать службы доставки за систематические нарушения в этой сфере.

Текст обращения депутата направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

Читать полностью

Костыль для дошкольника: все больше ребятишек приходят в детсады Новосибирска со смартфонами

Ребёнок со смартфоном в руках вместо игрушки уже с годовалого возраста — ситуация, которая сегодня никого не удивляет. Хорошо это или плохо — рассуждает старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Фоминых:

— Причин, по которой родители прибегают к «помощи» мобильного телефона много. Одни родители скажут, что таким образом они развивают своего ребёнка, другие — это дань современности и не могут ограничить дитя в том, что есть у всех его друзей, третьи — для безопасности, а четвёртые честно признаются, что это возможность посидеть родителю в тишине или спокойно сделать свои дела… Все перечисленные мотивы имеют место быть, но наличие правил и ограничений никто не отменял — ведь это важный инструмент воспитания самоорганизации и чёткого понимания личных границ у ребёнка.

Читать полностью
