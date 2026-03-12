Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

В исправительной колонии №14 участники кружка кулинарии установили новый рекорд: они приготовили торт длиной более метра и весом 101 килограмм. Это событие стало важным достижением для учреждения и подчеркнуло кулинарные способности осужденных.

Создание торта состояло из нескольких этапов. Сначала заключенные изучили рецепт, чтобы понять, как правильно сочетать ингредиенты. Затем начался процесс приготовления, где они продемонстрировали свои кулинарные умения, применяя разнообразные техники выпечки и украшения.

— Каждый этап был тщательно спланирован, что позволило добиться впечатляющего результата. Этот торт стал самым тяжелым кондитерским изделием, когда-либо приготовленным в истории учреждения, и это достижение было зафиксировано в специальной книге рекордов подразделения, — прокомментировал заместитель начальника учреждения Евгений Исаков.

