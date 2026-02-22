Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Перешли на более дорогие позиции

В 2025 году в России продажи товаров для взрослых сократились на 34% по сравнению с прошлым годом. Это данные без учета маркетплейсов, уточнили эксперты T-Data. Особенно сильно упал спрос на онлайн-покупки: он снизился более чем наполовину — на 56%. При этом средний чек вырос на 14%.

В офлайн-магазинах также наблюдается снижение, но менее значительное: спрос сократился на 29%, а средний чек увеличился на 8%.

Представители отрасли подтверждают, что потребители стали реже покупать интим‑товары, предпочитая при этом более дорогие позиции, что смягчает падение оборота.

— Пользователи предпочитают покупать интим-товары в физических магазинах. На розничные точки приходится 88% всех покупок в этой категории, а на онлайн-магазины (без учета маркетплейсов) — 12%. В эпоху онлайн-шопинга такой переход к офлайн-продажам скорее является особенностью отрасли, чем трендом, — говорится в комментарии к исследованию.

Подержать в руках

Самыми консервативными потребителями в 2025 году оказались сибиряки. Они совершили онлайн всего 2% покупок товаров для взрослых в количественном и денежном выражении. 98% покупок пришлось на офлайн. Это максимальный показатель в России.

Для сравнения, в Северо-Западном федеральном округе через интернет было заказано 31% купленных интим-товаров, на офлайн-точки пришлось 69% покупок.

— Товар для близости нужно подержать в руках: оценить качество материалов, эргономику, уровень вибрации. Также важны совет и помощь в выборе от консультанта. Люди готовы инвестировать в качество, когда им его демонстрируют и объясняют, — комментирует тренд основатель экосистемы «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин.

Анонимная покупка

При этом, маркетплейсы демонстрируют устойчивый рост в сфере потребления товаров для взрослых. По данным пресс-службы Wildberries, в прошлом году оборот этой категории увеличился почти на 30% в денежном выражении и на 20% по количеству товаров. Рост спроса объясняется широким ассортиментом и возможностью анонимной доставки.

70% от всего объема покупок приходится на товары со средним чеком до 3 000 рублей.

Растет доля зумеров-покупателей

По данным T-Data, миллениалы — самые активные покупатели интим-товаров. В 2025 году на их долю приходится 41% всех покупок. На зумеров — 38%, на поколение X — 17%, а на бумеров — всего 4%.

У миллениалов и самый высокий средний чек покупки — 4 103 ₽. В среднем зумеры тратят 3 276 ₽, представители поколения X — 2 563 ₽, бумеры — 1 858 ₽.

За последние три года миллениалы сократили расходы на интим-товары. С 2022 года их доля уменьшилась на 11%. При этом доля зумеров выросла на 9%.

Мужчины совершают 57% покупок товаров для взрослых, женщины — 43%.

Интим-товары часто покупают пары. Треть покупателей — семьи с детьми. Самые горячие месяцы с точки зрения спроса — это июль и август. На это время приходится 20,1% от объема годовых трат россиян на секс-товары.

По данным 2ГИС, на данный момент на карте Новосибирска расположено 52 офлайн-точки по продаже секс-товаров. У Kazanova academy 12 филиалов, «Доктор любви» — 11. Остальные компании представлены 1-2 точками. Год назад таких магазинов в городе было 58. Больше всего точек в Ленинском районе и Центральном округе Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск лидирует среди регионов России по количеству новых секс-шопов.