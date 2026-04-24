Партия некачественного новосибирского сливочного масла выявлена на Алтае

Автор: Артем Рязанов

При лабораторном анализе в продукции обнаружены вещества, которые содержатся только в растительных жирах

В апреле специалисты лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проанализировали жирно-кислотный состав двух партий сливочного масла из розничной сети. При отклонениях использовались дополнительные испытания.

— Результаты показали, что в партии брикетов несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% из Новосибирской области массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (С 18:2) составляет 5,5% при норме, установленной ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 2,2—5,5%; масляной кислоты (C 4:0) — 2,3% при норме 2,4–4,2%; олеиновой кислоты (С18:1) — 33,0% при норме 20–32%; прочих жирных кислот — 2% при норме 4—6,5%. Также в образце обнаружены фитостерины — вещества, которые содержатся только в растительных жирах, — говорится в сообщении.

Незначительные отклонения в процентном соотношении от нормы могут указывать на фальсификацию, использование некачественного сырья или недостаточную очистку оборудования, особенно если предприятие производит сливочное, растительное масло или спреды. Иногда такие отклонения могут быть вызваны сменой кормов, но в этом случае растительные жиры не будут обнаружены, и продукция будет считаться качественной, отметили эксперты центра.

В образце из Челябинской области обнаружено более серьёзное несоответствие. Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0) составила всего 2,2% при норме 8–13%, а пальмитиновой кислоты (C16:0) — 38,2% при норме 21–33%. Также в пробе выявлены растительные масла и жиры на растительной основе.

— Пальмитиновая кислота, являющаяся основным компонентом пальмового масла, в обычных условиях представляет собой твердое вещество, напоминающее сливочное масло. Это более доступное по цене сырье часто используется для подделки животных жиров, — уточнили в «ЦОК АПК».

После обнаружения продукции, не соответствующей стандартам, информация о ней сразу же была передана в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Напомним, в 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Почти четверть проб молочной продукции, взятых в Новосибирской области, оказались фальсификатом.

Ранее редакция сообщала о том, что поставщики фальсификата в Новосибирске получают новые госконтракты. 

Источник фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

Столовую на новом оптово-розничном рынке под Новосибирском закрыли на 90 дней
Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Экосбор новосибирским компаниям предъявляют на границе

Автор: Юлия Данилова

Неприятный сюрприз начали получать новосибирские компании, занимающиеся экспортно-импортными сделками. Редакция Infopro54 пообщалась с несколькими предпринимателями, которым прилетели «письма счастья» после прохождения таможни. Все соглашаются обсуждать этот вопрос только анонимно.

— Мы вывозили груз в Казахстан, и в документах не был указан вес упаковки. В итоге на таможне нам сразу вручили предписание о том, что у нас не оплачен экосбор, а также штраф в 500 тысяч рублей на юрлицо, — рассказала Светлана.

Дорожники закрыли трассу к Чулыму в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области информирует: с 24 апреля на участке дороги «К-17р» — Петровский — Большеникольское — Чулым (границы района) введено временное ограничение на проезд.

Это связано с тем, что талые воды образовали значительные заторы за поселком Залесным. На отрезке с 93-го по 96-й километр зафиксировано более шести переливов. В связи с этим движение между Чулымом и Ордынкой в данный момент невозможно.

Летняя жара на выходных ожидается в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в предстоящие выходные ожидается значительное повышение температуры — в некоторых районах она может подняться до +28 градусов.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 25 апреля, ожидается заметное потепление. В городе ночью температура составит примерно +6…+8 градусов, а днём поднимется до +21…+23 градусов. Вероятность осадков низкая. В области температура поднимется до +21…+26 градусов, однако в некоторых местах будет немного прохладнее.

«Театральный поезд» остановится в Новосибирске на два дня

Автор: Артем Рязанов

В мае 2026 года стартует Всероссийский проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Это масштабное культурное событие, которое объединит театральные коллективы со всей страны. Проект направлен на укрепление культурных связей между регионами и популяризацию театрального искусства в отдаленных уголках России. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.

Два театрализованных состава, каждый из которых состоит из восемнадцати вагонов с тематическим оформлением, отправятся в путь по маршрутам «Владивосток — Москва» и «Севастополь — Москва». Восточный поезд будет находиться в дороге 50 дней и сделает 23 остановки, южный — 35 дней и 17 остановок. Путешествие завершится 30 июня 2026 года, когда оба состава одновременно прибудут на Киевский вокзал в Москве.

ФСБ предотвратила теракт против руководства Роскомнадзора

Автор: Артем Рязанов

18 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили попытку террористического акта, направленного против руководства Роскомнадзора. Об этом проинформировал Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, сообщает РБК.

По данным ФСБ, злоумышленники намеревались взорвать автомобиль, используя самодельное взрывное устройство.

Одной работы мало: все больше новосибирцев ищут подработку к основной занятости

Автор: Юлия Данилова

Одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

— Ранее такое тоже было, но в 2026 стало именно трендом. Людям не хватает тех денег, которые им платит основной работодатель. Их «съедает» инфляция, компании больше не могут индексировать зарплаты, а кто-то их начинает снижать, чтобы оптимизировать расходы на ФОТ. Люди начинают искать более выгодные предложения, но не находят их и поэтому ищут вторую работу, — пояснила собеседница редакции.

