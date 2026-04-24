Партия некачественного новосибирского сливочного масла выявлена на Алтае

В апреле специалисты лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проанализировали жирно-кислотный состав двух партий сливочного масла из розничной сети. При отклонениях использовались дополнительные испытания.

— Результаты показали, что в партии брикетов несоленого сладко-сливочного масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% из Новосибирской области массовая доля метилового эфира линолевой кислоты (С 18:2) составляет 5,5% при норме, установленной ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия», 2,2—5,5%; масляной кислоты (C 4:0) — 2,3% при норме 2,4–4,2%; олеиновой кислоты (С18:1) — 33,0% при норме 20–32%; прочих жирных кислот — 2% при норме 4—6,5%. Также в образце обнаружены фитостерины — вещества, которые содержатся только в растительных жирах, — говорится в сообщении.

Незначительные отклонения в процентном соотношении от нормы могут указывать на фальсификацию, использование некачественного сырья или недостаточную очистку оборудования, особенно если предприятие производит сливочное, растительное масло или спреды. Иногда такие отклонения могут быть вызваны сменой кормов, но в этом случае растительные жиры не будут обнаружены, и продукция будет считаться качественной, отметили эксперты центра.

В образце из Челябинской области обнаружено более серьёзное несоответствие. Массовая доля метилового эфира миристиновой кислоты (C14:0) составила всего 2,2% при норме 8–13%, а пальмитиновой кислоты (C16:0) — 38,2% при норме 21–33%. Также в пробе выявлены растительные масла и жиры на растительной основе.

— Пальмитиновая кислота, являющаяся основным компонентом пальмового масла, в обычных условиях представляет собой твердое вещество, напоминающее сливочное масло. Это более доступное по цене сырье часто используется для подделки животных жиров, — уточнили в «ЦОК АПК».

После обнаружения продукции, не соответствующей стандартам, информация о ней сразу же была передана в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Напомним, в 2025 году доля поддельной молочной продукции на российских прилавках оказалась рекордно высокой за последние годы, достигнув 17,68%. Почти четверть проб молочной продукции, взятых в Новосибирской области, оказались фальсификатом.

Ранее редакция сообщала о том, что поставщики фальсификата в Новосибирске получают новые госконтракты.