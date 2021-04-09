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ГК «Дом-Строй» построит комфортный жилой квартал во французском стиле рядом с Нарымским сквером

  • 09/04/2021, 11:07
Бесспорно, это один из интереснейших участков правобережья Новосибирска.

Группа компаний «Дом-Строй» получила разрешение на строительство первого дома, который будет располагаться на участке в границах улиц Нарымская, Железнодорожная и Ленская. Бесспорно, это один из интереснейших участков правобережья Новосибирска. Рядом Красный проспект, исторические улицы 1905 года, Советская и любимый горожанами и гостями города Нарымский сквер.

Напомним, что ГК «Дом-Строй» с 2016 занимается расселением этой территории. Если раньше здесь были неблагоустроенные бараки, то в ближайшей перспективе появится новый комфортный жилой квартал с современными красивыми домами и уютной территорией, где приятно жить и находиться в любое время суток и года.

Общая площадь первого дома составит 32247 м2. Две секции переменной этажности — 25 и 16 этажей. В доме представлен широкий выбор квартир от компактных однокомнатных студий 18 м2 до просторных 5-комнатных квартир площадью 111 м2. Значительная часть квартир обладает панорамным остеклением с французскими балконами, и во всех квартирах присутствуют увеличенные оконные проемы, что наполняет комнаты естественным светом. Высота потолков со 2 по 21 этаж 2,7 м, с 22 этажа – 3 метра.

Комфорт, доступный каждому

Идея будущего квартала – комфорт проживания для каждого жителя. Мы уверены, что комфортным должно быть любое жилье, независимо от стоимости квартиры.

Чтобы создать комфортную среду архитекторы применили один из самых действенных приемов – переменную этажность.

Она облегчает конструкцию дома, а значит — больше света во дворе. Снижается плотность заселения участка – легче запомнить своих соседей.

В домах ГК «Дом-Строй» любой житель быстро и с комфортом доезжает до своего этажа, даже если он живет на последнем. Благодаря входу в подъезд на уровне земли удобно заходить и с большим велосипедом, и с детской коляской. В квартирах много света за счет увеличенных окон, а во дворе могут совершенно безопасно гулять дети – огороженная территория и система видеонаблюдения позаботится о спокойствии взрослых. Качественная отделка, с которой квартиры передаются ее будущим владельцам, позволяет экономить время и бюджет на ремонт. Продуманность и высокое качество отличают все проекты ГК «Дом-Строй», будут они реализованы и в новом доме у Нарымского сквера.

Дух Франции в Новосибирске

Новый квартал находится недалеко от еще одного яркого проекта ГК «Дом-Строй» – жилого комплекса La Grande. Создатели решили продолжить французскую тематику. И первый дом будет называться «Прованс».

А чтобы развить эту тему – никуда без французского шарма. Французские нотки будут прослеживаться в фасаде здания, в дизайне внутренних общественных пространств, холла, двора и в благоустройстве.

При разработке участка большое внимание уделяется планированию территории – с учетом комфорта проживания будущих жителей. Группа компаний «Дом-Строй» известна не только яркими объектами, но и своим внимательным отношением к городской среде и контексту места. Практически на всех своих объектах девелопер благоустраивает не только двор, но и прилегающую городскую территорию. И улучшает город. Так будет и в «Провансе».

Застройщик планирует реализовать настоящий французский квартал – колоритный, притягательный, где приятно будет просто прогуляться или выпить кофе с круассаном в одном из кафе. Совсем скоро это место приобретет свою неповторимую атмосферу, вдохновленную очарованием Франции.

Когда жизнь в удовольствие

Новый комфортный квартал, который начнется с первого дома во французском стиле «Прованс» претендует на звание нового тихого центра Новосибирска – рядом с Нарымским сквером, но при этом с отличной транспортной развязкой.

Рекреационные преимущества района сделают проживание в новом квартале комфортным и приятным для всех возрастов. Цирк, ДКЖ и жемчужина района – Нарымский сквер, который совсем рядом.

Чтобы провести время интересно, обеспечить ежедневные потребности – не нужно никуда ехать. Все рядом и все под рукой – кафе, рестораны, кофейни, разнообразные компании сферы услуг.

Сразу несколько школ, множество государственных и частных детских садов — в радиусе 1 км. Лучшие медицинские центры города для взрослых и детей в пешей доступности.

Те, кто уже знаком с объектами ГК «Дом-Строй», знают, что качество строительства и благоустройства – всегда на высоте, а наполнение жилых комплексов и домов – всегда с заботой о комфорте их жителей. Компания планирует приступить к строительным работам уже этой весной, а первые жильцы смогут отпраздновать новоселье в «Провансе» не позднее 2024 года.

Контактное лицо:

Ващенко Татьяна

vaschenko.tatyana@dom-sib.com

Фото предоставлено ГК «Дом-строй»

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Теги : строительство недвижимость ГК Дом-строй


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