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Продажи ипотеки в Новосибирской области достигли 7,9 млрд рублей с начала года

  • 09/04/2021, 11:57
ВТБ за первый квартал нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка.

В Новосибирской области объем выдач жилищных кредитов за январь-март 2021 года составил около 7,9 млрд рублей.

В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи банка по стране превысили 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля. В Новосибирской области продажи марта выросли в полтора раза к предыдущему месяцу и составили 3,7 млрд рублей.

За первый квартал 2021 года объем выдачи ипотеки ВТБ в Новосибирской области увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года жители региона оформили более 3,2 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 7,9 млрд рублей. По данным банка Новосибирская область стабильно занимает третье место по объему выдач ипотеки ВТБ.

В целом по России с января по март текущего года ВТБ выдал свыше 72 тысяч кредитов на 215 млрд рублей, что на 13% превышает результат первого квартала прошлого года. Наибольшим спросом ипотечные кредиты также пользуются у клиентов Московского региона (79,6 млрд руб.), Санкт-Петербурга и области (18,9 млрд руб.), Республики Татарстан (6,7 млрд руб.), Свердловской области (5,7 млрд руб.).

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

«Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей. «Мотором» рынка остаётся госпрограмма — нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объёме, – комментирует Евгений Дячкин. — В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» первого квартала подтверждают наши намерения».

Как отметил Евгений Дячкин, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заемщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ (ПАО) снизил ставки по этому продукту до уровня 7,9% годовых.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.

Фото: pixabay.com автор: Tumisu

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ипотека ВТБ банки


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