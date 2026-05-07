В Новосибирске супруги год не могут добиться наказания для напавших на них с оружием

20 июля 2025 года в Новосибирске на улице Проточной трое мужчин напали на Алину* и ее знакомого в магазине (*имена пострадавших изменены). Их избили при продавщице и под видеокамерами, которые записывали происходящее. После этого муж Алины Антон* договорился о встрече с одним из обидчиков, но это только усугубило ситуацию.

— В этот раз нападавших было ещё больше. Один из них снова начал избивать и пинать меня, разбил телефон. Другой семь раз выстрелил в мужа из травматического пистолета — в спину и ноги. Семь из восьми пуль попали в цель, — рассказала пострадавшая изданию Горсайт и предоставила документы, подтверждающие побои и ранения.

Скорая помощь быстро приехала: у Антона диагностировали слепые пулевые ранения, у Алины — сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Супруги обратились в полицию в тот же день, но заявление сначала не принимали. После этого семья столкнулась с отказами в возбуждении уголовного дела, хотя Алина настаивала на квалификации «Покушение на убийство». Летом 2025 года этим происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

По словам пострадавшей, за два месяца записи с видеорегистраторов автомобилей, которые стояли рядом с местом стрельбы, так не были изъяты. Спустя год практически никаких доказательств не осталось, а из всех нападавших на супругов за это время допросили только одного. На очной ставке зачинщик отрицал избиение и стрельбу.

— Как мне сообщили, с осени 2025 года и до сих пор идёт проверка по факту халатности сотрудников полиции. Чтобы ускорить процесс, я по собственной инициативе прошла проверку на полиграфе. Она полностью подтвердила мои слова, — подчеркнула собеседница.

В декабре 2025 года Алина узнала о приостановке расследования и отсутствии уголовного дела.

В СУ СК России по Новосибирской области на обращения женщины ответили, что 2 апреля 2026 года по результатам дополнительной проверки следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления, предусмотренного статьёй «Покушение на убийство».

