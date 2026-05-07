Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

В Новосибирске супруги год не могут добиться наказания для напавших на них с оружием

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Летом 2025 года этим происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

20 июля 2025 года в Новосибирске на улице Проточной трое мужчин напали на Алину* и ее знакомого в магазине (*имена пострадавших изменены). Их избили при продавщице и под видеокамерами, которые записывали происходящее. После этого муж Алины Антон* договорился о встрече с одним из обидчиков, но это только усугубило ситуацию.

— В этот раз нападавших было ещё больше. Один из них снова начал избивать и пинать меня, разбил телефон. Другой семь раз выстрелил в мужа из травматического пистолета — в спину и ноги. Семь из восьми пуль попали в цель, — рассказала пострадавшая изданию Горсайт и предоставила документы, подтверждающие побои и ранения.

Скорая помощь быстро приехала: у Антона диагностировали слепые пулевые ранения, у Алины — сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Супруги обратились в полицию в тот же день, но заявление сначала не принимали. После этого семья столкнулась с отказами в возбуждении уголовного дела, хотя Алина настаивала на квалификации «Покушение на убийство». Летом 2025 года этим происшествием заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

По словам пострадавшей, за два месяца записи с видеорегистраторов автомобилей, которые стояли рядом с местом стрельбы, так  не были изъяты. Спустя год практически никаких доказательств не осталось, а из всех нападавших на супругов за это время допросили только одного. На очной ставке зачинщик отрицал избиение и стрельбу.

— Как мне сообщили, с осени 2025 года и до сих пор идёт проверка по факту халатности сотрудников полиции. Чтобы ускорить процесс, я по собственной инициативе прошла проверку на полиграфе. Она полностью подтвердила мои слова, — подчеркнула собеседница.

В декабре 2025 года Алина узнала о приостановке расследования и отсутствии уголовного дела.

В СУ СК России по Новосибирской области на обращения женщины ответили, что 2 апреля 2026 года по результатам дополнительной проверки следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия события преступления, предусмотренного статьёй «Покушение на убийство».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец стрелял в бездомного пса на глазах у детей.

Источник фото: Горсайт / предоставлено героиней публикации

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : стрельба

508
0
0
Предыдущая статья
Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков
Следующая статья
Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Новосибирец стрелял в бездомного пса на глазах у детей

Автор: Артем Рязанов

В Мошково пьяный мужчина пытался застрелить пса, который выжил, но получил серьёзные травмы: у животного разбита морда, повреждены глаза, ухо, нос и челюсть. Инцидент произошёл 6 марта на улице Западной на глазах у детей.

Пёс сбежал, прятался от людей, и три дня его искали зоозащитники. На третий день он сам вышел в центр города, ослабленный и обезвоженный. Неравнодушные люди отвезли его к ветеринарам, которые не смогли помочь. Собаку срочно нужно было показать специалистам в Новосибирске.

Читать полностью

Прокуратура контролирует дело о стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph

Автор: Артем Рязанов

25 сентября вечером в пятизвездочный отеле Grand Autograph, рядом с оперным театром, вспыхнул конфликт. По версии следствия, один из участников ссоры выхватил пистолет и выстрелил в оппонента не менее пяти раз. Одна из пуль ранила сотрудницу гостиницы, которая была неподалеку. Однако от госпитализации женщина отказалась.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские, прибывшие на место, выяснили, что стрельба велась из травматического оружия.

Читать полностью

Мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске

Автор: Ольга Кирсанова

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента со стрельбой, которую устроил мигрант в Новосибирске. По данным ведомства, конфликт произошёл между иностранными специалистами около одного из круглосуточных магазинов на улице Высоцкого. Гости из Средней Азии устроили словесную перепалку, после чего один из них достал «железный аргумент» в виде огнестрельного оружия и начал палить по оппонентам.

Информации о пострадавших нет, однако, ЧП заинтересовались в правоохранительных органах.

Читать полностью

Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области в суд поступило уголовное дело Николая Горобца, который терроризировал коммунальщиков. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте» 23 января.

Житель Сибири обстреливал мусоровозы из пневматической винтовки, когда они подъезжали к его дому. На его счету минимум четыре эпизода таких преступлений. Он попадал не только в машины, но и в людей.

Читать полностью

Стрелка, повредившего окна на Красном проспекте Новосибирска, ищет полиция

Правоохранители ищут неизвестного, который повредил оконные рамы на верхних этажах двенадцатиэтажного здания на Красном проспекте.

В рамках расследования сотрудники полиции посетили квартиры жильцов дома, откуда предположительно был произведён выстрел.

Читать полностью

На полигоне в Кольцово прошли соревнования по тактическому снайпингу

На полигоне в Кольцово состоялся открытый Чемпионат города Новосибирска по стрельбе на дальние дистанции, посвященный Дню военного разведчика. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков, гендиректора ГК Поляков» на своей странице в соцсетях.

— В Новосибирской области развивается новый официальный вид спорта, невероятно значимый в контексте защиты интересов нашей страны — тактический снайпинг, — уточнил депутат.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Общество

Агроном назвал оптимальные сроки посадки картофеля в Новосибирской области

Телекоммуникации

Мобильная связь пришла в 20 новосибирских дачных посёлков

Актуальный разговор Бизнес Недвижимость

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

Бизнес Общество

Соглашения снизили торговые наценки в Новосибирской области на 15,7%

Общество

Массовая замена теплосетей: на каких улицах Новосибирска введут дорожные ограничения рассказали энергетики

Бизнес ПроБизнес

Александр Митяев: Техническая база сайтов в России остается слабой

Бизнес Финансы

В Новосибирске банкротят семь компаний за долги более 1 миллиарда рублей

Общество

От немецкого лакея до простого дворника: ФСБ частично рассекретила дело нацистского старосты, сбежавшего в Сибирь

Бизнес Общество

Найти подвох на экране: новосибирский педагог рассказал, как в кино нарушают законы физики

Авто

На авторынке Новосибирска резко выросло количество предложений российских компаний

Бизнес Недвижимость Промышленность

Склады формата «лайт индастриал» набирают обороты в Новосибирске

Культура Общество

Новосибирский актер Константин Телегин получил звание заслуженного артиста России

Бизнес Экономика

Список самых крупных налогоплательщиков Новосибирской области обновил Минфин

Общество

Удвоить штрафы российским авиаперевозчикам за овербукинг предложили в Госдуме

Власть

В Новосибирской области благоустроят 116 объектов по нацпроекту

Власть Общество

В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Бизнес Недвижимость

Цены на новостройки в Новосибирске взлетели почти на 10%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Культура Общество Прямым текстом

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности