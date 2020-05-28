Новосибирцы покупают автодома для отпуска

Спрос на автодома в Новосибирске в апреле-мае вырос на 31% по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Авито Авто. Такая тенденция может объясняться стремлением россиян посвятить летний отпуск внутреннему туризму – организовать доступную поездку и при этом не зависеть от транспортных ограничений, введенных из-за пандемии. Динамика предложения автодомов пока отстает от темпов повышения спроса: по сравнению с 2019 годом предложение выросло на 15%.

— Ранее аналитические агентства сообщали, что россияне не намерены отказываться от летнего отпуска в этом году, но готовы скорректировать свои планы. Согласно результатам исследования ВЦИОМ 95% россиян в этом году не планируют в этом году выезжать в летний отпуск за границу, даже если транспортные ограничения будут сняты. По данным аналитического центра НАФИ 23% жителей страны, которые раньше рассматривали для себя только отдых за рубежом, в связи с эпидемиологической ситуацией готовы переориентироваться на внутренний туризм. Личный автомобиль остается безопасным средством передвижения по стране, а путешествие в автодоме позволяет избежать необходимости аренды жилья, — говорят специалисты Авито Авто.

Отмечается, что наиболее активно автодомами в 2020 году интересуются в Москве и Санкт-Петербурге: на эти города приходится в общей сложности более 20% общефедерального спроса. А самые высокие темпы роста спроса демонстрируют Иркутск, Красноярск, Саратов и Тольятти. В каждом из перечисленных городов спрос увеличился год к году более чем на 100%. Менее всего автодомами интересуются жители Тюмени — спрос в этом городе упал на 17% по сравнению с прошлым годом.

Рост предложения автодомов по России от года к году составил 6% и значительно отстает от динамики спроса (+40%). Такое соотношение наблюдается почти во всех регионах. Однако есть и исключения: к примеру, в Иркутске предложение выросло на рекордные 116%, а спрос – на 156%. Челябинск стал единственным городом, где рост предложения опередил рост спроса: +69% и +59% соответственно.

Эксперты Авито Авто констатируют, что самый активный рост стоимости автодомов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Барнауле (+260%) и Тольятти (+154%). В Новосибирске цены выросли на 36%. Максимальному снижению цен за год порадуются туристы из Казани (-55%) и Омска (-38%). Наиболее стабильные цены в Самаре (+3%) и Москве (+6%).

— Средняя стоимость автодома в России в 2020 году составила 702 000 рублей. Дороже всего такое приобретение обойдется жителям Москвы и Нижнего Новгорода – 1 882 000 рублей и 1 059 000 рублей соответственно. Самые доступные средние цены в Ульяновске – 239 000 рублей и Омске – 338 000 рублей. Средняя стоимость автодома в Новосибирске составляет 854 000 рублей, — отмечают в Авито Авто.

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