Тариф на размещение сетей электросвязи снизили в Новосибирской области

ФАС России выявила в Новосибирской области антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание тарифов на предоставление опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики предписали участникам соглашения устранить нарушение.

— В результате тариф был снижен до экономически обоснованного уровня — с 894,84 до 185 рублей в месяц. Это создает условия для развития конкуренции на рынке телекоммуникаций и может привести к расширению возможностей выбора оператора связи для граждан, — заявили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году Новосибирский УФАС возбудил дело о нарушении МБУ «Городской центр организации дорожного движения» антимонопольного законодательства. Ведомство оспаривало тариф, установленный муниципальным предприятием по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны).

Ранее ведомство уже рассматривало дело в отношении «ГЦОДД» об установлении экономически необоснованного тарифа на описанную услугу (639,51 руб). Суды трёх инстанций поддержали выводы антимонопольного органа. Однако, «ГЦОДД» не исполнило выданное предписание, сославшись на то, что тариф утвердил учредитель (мэрия Новосибирска) и он превышает признанный судами экономически необоснованным (740,2 руб).

Ранее редакция сообщала о том, что сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска. Городские службы очищают столбы от бесхозяйных волоконно-оптических кабелей связи.