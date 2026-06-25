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Бизнес Власть

Тариф на размещение сетей электросвязи снизили в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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По требованию ФАС он был пересмотрен в пять раз

ФАС России выявила в Новосибирской области антиконкурентное соглашение, целью которого было поддержание тарифов на предоставление опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики предписали участникам соглашения устранить нарушение.

— В результате тариф был снижен до экономически обоснованного уровня — с 894,84 до 185 рублей в месяц. Это создает условия для развития конкуренции на рынке телекоммуникаций и может привести к расширению возможностей выбора оператора связи для граждан, — заявили в ведомстве.

Напомним, в 2024 году Новосибирский УФАС возбудил дело о нарушении МБУ «Городской центр организации дорожного движения» антимонопольного законодательства. Ведомство оспаривало тариф, установленный муниципальным предприятием по предоставлению мест крепления волоконно-оптических линий связи на опорах сетей наружного освещения. Получатели данной услуги- крупные игроки рынка оказания интернет- услуг и телеметрии (провайдеры), которые используют муниципальное имущество для прокладки собственных сетей (в т.ч. в новые микрорайоны).

Ранее ведомство уже рассматривало дело в отношении «ГЦОДД» об установлении экономически необоснованного тарифа на описанную услугу (639,51 руб). Суды трёх инстанций поддержали выводы антимонопольного органа. Однако, «ГЦОДД» не исполнило выданное предписание, сославшись на то, что тариф утвердил учредитель (мэрия Новосибирска) и он превышает признанный судами экономически необоснованным (740,2 руб).

Ранее редакция сообщала о том, что сети «черных провайдеров» срежут с опор на Димитровском мосту Новосибирска. Городские службы очищают столбы от бесхозяйных волоконно-оптических кабелей связи. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : ФАС тариф провайдеры

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По его словам, данные надзорных органов свидетельствуют, что полки магазинов в регионе забиты незаконной, фальсифицированные и недоброкачественной продукцией.

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Защита настаивает, что речь идет не о захвате, а о многолетнем корпоративно-хозяйственном конфликте, связанном с управлением предприятием, его долгами и земельными активами.

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Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в число лидеров среди регионов России по развитию креативных индустрий. Это следует из рейтинга Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, подготовленного по итогам 2025 года.

Эксперты проанализировали 51 направление — от разработки ПО и архитектуры до ресторанного бизнеса и организации мероприятий. Новосибирская область заняла шестую строчку, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Свердловской области. В десятку также вошли Нижегородская, Ростовская области, Татарстан и Самарская область.

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Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что огонь уничтожает машину за 5-7 минут.

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Новосибирцы получат доступ к электронному голосованию на выборах

Автор: Оксана Мочалова

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Голосование на федеральной платформе ДЭГ пройдет с 18 по 20 сентября. Жители Москвы смогут воспользоваться собственной городской платформой. Всего через интернет смогут проголосовать до 48,4 млн человек в рамках более 640 избирательных кампаний. Для этого сформируют более 3,6 тысячи видов электронных бюллетеней.

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Андрей Травников: На региональном уровне все потребители обеспечены топливом

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Что касается розничной торговли, то для предотвращения ажиотажного спроса некоторые сети АЗС начали ограничивать объем выдаваемого топлива. Чтобы избежать разнобоя, владельцам сетей рекомендовано придерживаться унифицированных лимитов, которые уже были озвучены. Чтобы не создавать неудобств для жителей, имеющих садовый инвентарь, технику и домашние генераторы, принято решение разрешить продажу топлива в канистры, как минимум, в объеме 10 литров.

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