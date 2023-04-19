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Губернатор Андрей Травников: Вопросы реабилитации участников СВО – на первом месте

  • 19/04/2023, 17:30
СВО, Андрей Травников, реабилитация, спецоперация
На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 млн рублей.

Губернатор Андрей Травников и заместитель Генпрокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин приняли участие в работе круглого стола, посвящённого надзорному сопровождению работы по модернизации лечебных учреждений Новосибирской области.

— Безусловно, особого внимания требуют медицинские учреждения, которые оказывают медицинскую помощь участникам, которые побывали в зоне СВО, нашим героям. В Новосибирской области три госпиталя, где оказывается помощь ветеранам боевых действий. И конечно, Андрей Александрович, это наш приоритет с вами. И этим госпиталям, и людям, которые там лечатся надо уделять особое внимание. Задача эта не только минздрава, это и минстрой, и мэрия – сделать так, чтобы людям было комфортно, членам семей было комфортно, чтобы они там встречи могли проводить, чтобы они не сидели там в четырех стенах, — отметил заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

— На первое место выходят вопросы реабилитации участников СВО. На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 млн рублей, — подчеркнул губернатор Андрей Травников. — Напомню, с 1 марта этого года, впервые в стране, стартовала наша региональная программа – Реабилитационный сертификат. На этой неделе мы приняли решение распространить её действие не только на военнослужащих Министерства обороны РФ, войск Национальной Гвардии и добровольцев, но и участников ЧВК. За полтора месяца действия программы её возможностями воспользовались уже около 70 бойцов – участников СВО. Поэтому, по реабилитации, Дмитрий Викторович, с вами абсолютно согласен, это не только база наша трёх государственных госпиталей. Это и вовлечение негосударственной медицины в базу реабилитации. Мы будем развивать это направление. И тут мы видим потребность в дополнительных вложениях, бюджетных инвестициях.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация СВО реабилитация Андрей Травников


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