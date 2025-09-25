Запуск синхротрона в Новосибирске ускорит развитие биотехнологий

В технологическом развитии общества сейчас происходит очень интересный этап: компьютерные технологии все больше интегрируются с биотехнологиями. Это взаимодействие в перспективе является основной будущей технологической революции, которая позволит человечеству решать многие задачи в сфере здравоохранения, производства различных продуктов, сфере питания и в сфере денег. Об этом на форуме OpenBio в Новосибирске рассказал доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Алексей Шайтан.

Он подчеркнул, что это история про применение искусственного интеллекта, а также методов автоматизации и роботизации, которые внедряются в биологические эксперименты.

— У природы очень много аналогий с компьютерными системами. Там тоже идет обработка информации. Наш геном — это, фактически информационный картридж, программа. Сейчас мы научились синтезировать молекулы ДНК, геномы. Это открывает революционные возможности, но в тоже время все понимают, что без компьютерных технологий обрабатывать огромный объем информации невозможно, — пояснил ученый.

Шайтан также прокомментировал перспективы применения методов редактирования генома.

— В каждой клетке нашего организма один и тот же геном, а также 30 триллионов клеток, много различных тканей и органов. То есть генетическая программа одна, но работает она по-разному. В геноме закодированы различные блоки, которые могут работать в различных клетках. Если мы научимся этим управлять, то откроем очень много возможностей для лечения заболеваний, — рассуждает ученый.

В качестве примера он привел болезни Альцгеймера и Паркинсона. Алексей Шайтан не исключил, что воздействие непосредственно на работу генома позволит найти методы борьбы с этими заболеваниями. Сейчас с помощью геномного редактирования ученые также пытаются лечить хронический гепатит, определенные генетические заболевания.

— Молекулярная биология, методы синтеза ДНК становятся все более доступными. При этом акцент все больше смещается не на действующие методики, а на разработку новых. Россия всегда была в числе тех немногих стран у которых есть своя сильная цифровая система. Это наше «окно возможностей», и мы его активно сейчас используем, — заявляет Алексей Шайтан.

По его словам, для более эффективного развития не хватает компьютерных и технологических мощностей. Однако, по мнению Шайтана эта проблема будет решена после запуска под Новосибирском синхротрона СКИФ.

— СКИФ позволит анализировать механизмы молекулярных взаимодействий, быстрее моделировать различные процессы, превращать океан данных в конкретные знания, — подчеркнул он.

Напомним, с января 2026 года на СКИФе планируется начать комплексные пусконаладочные работы. В апреле-мае ученые рассчитывают получить первый поток синхротронного излучения. Первые эксперименты с пользователями они надеются начать летом 2026 года.

Ранее редакция приводила мнение ученого о том, что в России нужно создавать мультицентровый проект для борьбы с болезнью Паркинсона.