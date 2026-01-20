Поиск здесь...
Бизнес Инновации Медицина

Технологию для лечения глаукомы и синдрома сухого глаза тестируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Регистрационные испытания системы запланированы на 2027 год

Новосибирская биотехнологическая компания ООО «ВИЗУС ЛАБ» совместно с учеными НГУ разработала фильтр для глазных капель. Разработка позволит отказаться от консервантов в препаратах.

— Современные капли после вскрытия уязвимы для микробов, поэтому производители добавляют в них химические консерванты, часто токсичные для глаз. Новый фильтр должен защитить раствор препарата от синдрома сухого глаза и патогенных бактерий. Технология направлена на лечение синдрома сухого глаза и глаукомы, — пояснил генеральный директор ООО «ВИЗУС ЛАБ», член комитета по инновациям Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алексей Воеводин.

Параллельно ведется работа над натуральным раствором. Проведенные научно-исследовательские работы (НИОКР) подтвердили жизнеспособность концепции и создали задел для финального этапа разработки бесконсервантной системы.

— Завершение разработки и изготовление самой инновационной системы доставки планируется этой весной. На следующий год запланированы регистрационные испытания и сертификация готовых лекарственных препаратов на ее основе, —  отметил Воеводин.

По данным Минздрава РФ, в России зарегистрировано около 1,3 млн пациентов с глаукомой. Среди людей старше 60 лет заболевание встречается у 3-5%. Но в последние годы отмечается рост случаев глаукомы среди подростков. Об этом в интервью радио Sputnik отмечал врач-офтальмолог Игорь Азнаурян. Среди пользователей компьютеров синдром сухого глаза встречается у 65% людей.

В целом близорукостью в России страдает около 50% детей и взрослых. В мегаполисах этот показатель достигает одного случая на двух человек, в сельской местности — около 30%. При этом по данным офтальмологов, у 70% пациентов миопия прогрессирует в первую очередь из-за чрезмерной зрительной нагрузки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты. В лидерах — медицинские технологии. 

Фото freepik, автор: stefamerpik

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

В Новосибирске подорожали услуги сиделок и стоматологов
Коммерческие помещения от ГК «Расцветай»: перспективы роста бизнеса

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

