Индекс летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области все еще выше, чем в России и СФО

По состоянию на 23 июля индекс летальности в Новосибирской области составляет 2,16%. Это повышение, на 0,15%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В рейтинге СФО Новосибирская область продолжает занимать 2-е место в тройке «антилидеров» по индексу летальности.

Таким образом, показатель летальности по области все еще хуже, чем окружной и общероссийский.

Отмечается, что самый большой индекс летальности среди субъектов СФО — как и ранее, у Красноярского края (2,51%). В Республике Алтай, замыкающей рейтинг по СФО, самый низкий показатель — 0,07%.

По состоянию на 23 июля в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область.

Самый высокий индекс летальности остается в Санкт-Петербурге (6,25%).

В ИЦК констатировали, что общий показатель летальности в СФО остается выше единицы, и с 16 июля еще вырос, составляя 1,36%. Это ниже общероссийского индекса.

— Хотя общероссийский индекс летальности за неделю увеличился незначительно, он остается выше единицы — 1,62%. Два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (3,26%) и Северо-Кавказский (2,26%), — говорится в сообщении.

23 июля российский показатель летальности — ниже общемирового значения, которое составляет 4,1%.

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 23 июля — 8511 человек.

На прошедшей неделе регион преодолел порог в 8000 заболевших.

Летальных исходов за истекший период зафиксировано больше, чем на прошлой неделе — 29.

Фото предоставлено ИЦК