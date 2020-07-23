МСП предлагают финансовую поддержку

До 14 августа субъекты малого и среднего предпринимательства могут подать заявку для участия в открытом конкурсе на оказание финансовой поддержки за счет средств бюджетов города Новосибирска и Новосибирской области, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что субсидия предоставляется:

на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках;

для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат на оплату лизинговых платежей;

на возмещение части затрат на обновление основных средств;

на возмещение части затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности.

Предельный объем финансовой поддержки – 3 271 400 рублей за счет субсидий из городского и областного бюджетов.

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