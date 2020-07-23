В первом полугодии в регионе зарегистрировано около 10 тысяч ДДУ

В первом полугодии 2020 года управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано около 10 тысяч договоров участия в долевом строительстве, из них 36% в электронном виде. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение общего количества зарегистрированных договоров составило 42%, сообщили в пресс-службе Росреестра.

— В июне 2020 года показатель зарегистрированных договоров на первичном рынке остался примерно на уровне предшествующего месяца — 1634, в мае текущего года — 1681 договор, — констатировали в ведомстве.

Отмечается, что количество договоров, которыми предусмотрена обязанность участника долевого строительства внести денежные средства на счёт эскроу, неуклонно растет. В первом полугодии 2020 года зарегистрировано 1323 договора, а за аналогичный период 2019 года – 148.

— Снижение количества зарегистрированных сделок на первичном рынке за последние месяцы обусловлено карантинными мерами в регионе. За время действия ограничительных мер новосибирский Росреестр ни на один день не прекращал свою работу, — подчеркивают в Росреестре.

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