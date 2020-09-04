Инициативных новосибирцев приглашают за грантами

Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» объявил второй конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» для инициативных групп граждан, сообщили организаторы конкурса. Конкурс реализуется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

К участию в конкурсе приглашаются инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее 3-х человек), зарегистрированные или фактически проживающие на территории города Новосибирска и Новосибирской области.

Согласно документации, в рамках конкурса могут быть поддержаны проекты, направленны на объединение граждан по интересам, месту жительства и т.п. с целью решения своих проблем; вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории; оказание помощи социально-незащищенным группам населения; привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития массовых оздоровительных видов спорта; решение экологических проблем и экологическое воспитание; организацию активного досуга и развитие творчества; благоустройство общественных пространств; развитие добровольчества; поддержку инициатив людей старшего поколения; развитие и укрепление межпоколенческих связей; сохранение культуры и традиций локальных территорий и др.

Отмечается, что проекты, представленные на конкурс, должны быть инициированы и реализованы в городе Новосибирске и в Новосибирской области. Период реализации проектов 01 октября 2020 – 15 февраля 2021 год.

Максимальный размер финансирования одного проекта составляет — 50 000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются до 10 сентября 2020 года. Результаты конкурса будут подведены 20 сентября 2020 года на сайте организатора.

Фото: pixabay.com, автор- GORBACHEVSERGEYFOTO