Новосибирскую область заметает метель

Жителей Новосибирска предупредили о резком ухудшении погоды. По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области и синоптиков, 12 и 13 марта регион окажется во власти снегопадов и метелей, а ветер усилится до штормового.

В Западно-Сибирском гидрометцентре уточнили, что сначала пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые вскоре превратятся в обычный снег, местами обильный. Также возможны гололёд, налипание снега и метели.

Ветер станет главным испытанием. Его порывы достигнут 17–22 метров в секунду, а местами — и 25 метров и выше. На дорогах появятся снежные заносы и гололедица. Синоптики также прогнозируют резкое похолодание.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны на улице. Обращайте внимание на рекламные щиты, провода и элементы крыш — сильный ветер может их сорвать. Не оставляйте автомобили под старыми деревьями или вблизи неустойчивых конструкций. Родителям советуют следить за детьми во время непогоды.

Из-за ухудшения погоды в Новосибирской области на время ограничили движение на трассе К-17р «Новосибирск — Кочки — Павлодар».

В Территориальном управлении автомобильных дорог сообщили о введении ограничений для грузового транспорта и междугородних автобусов. Погодные условия, включая сильный ветер и буран, значительно ухудшили ситуацию на трассе, снизив видимость до 50 метров в некоторых местах.

Ранее редакция сообщала о том, что трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана.