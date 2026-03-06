Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

На трассе К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» из-за погодных условий временно ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД).

Согласно сообщению ведомства, 6 марта до 16:00 приостановлено движение грузового транспорта и пассажирского автобусного сообщения на дороге К-19р. Ограничение связано с сильным ветром и снежным бураном, которые значительно ухудшили видимость до 50 метров.

По данным синоптиков, днем 6 марта температура в Новосибирске будет −1…−3 градуса. Ночью похолодает до −12. В течение дня возможен небольшой снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 7-8 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что большегрузам запретили въезд в центр Новосибирска с 2 февраля.