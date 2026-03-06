Поиск здесь...
Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ограничение пока действует до 16:00

На трассе К-19р «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» из-за погодных условий временно ограничено движение грузовиков и пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД).

Согласно сообщению ведомства, 6 марта до 16:00 приостановлено движение грузового транспорта и пассажирского автобусного сообщения на дороге К-19р. Ограничение связано с сильным ветром и снежным бураном, которые значительно ухудшили видимость до 50 метров.

По данным синоптиков, днем 6 марта температура в Новосибирске будет −1…−3 градуса. Ночью похолодает до −12. В течение дня возможен небольшой снег и гололедица. Порывы ветра могут достигать 7-8 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что большегрузам запретили въезд в центр Новосибирска с 2 февраля.

Источник фото: ГИБДД по Новосибирской области

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : ТУАД трасса Ограничение

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод
Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Список рекомендованных для такси Новосибирска автомобилей пополнился

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг опубликовал список автомобилей отечественного производства, соответствующих требованиям закона о локализации такси.

В перечень вошли Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel и Niva Legend. Также в список попали модели SP7 и SF1 от Sollers, электромобили i-Joy, i-Sky и гибрид i-Space от Evolute, а также Free, Dream и Passion от Voyah. От бренда «Москвич» представлены модели 3, 3е, 6 и 8, а также М70 и М90. В список добавлен электромобиль UMO 5.

Читать полностью

«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске автомастерские зимой 2025–2026 года зарегистрировали снижение числа жалоб на так называемую стремительную коррозию. Так называют появление ржавчины на элементах кузова практически нового автомобиля.

В последние несколько лет стремительная коррозия стала массовым явлением. Хозяева машин и мастера связывали это с переходом Новосибирска от песко-соляной смеси к противогололедным реагентам. На эти реагенты, которые даже в сильные морозы превращают снег в воду, жаловались не только автомобилисты. Весной прошлого года власти провели среди жителей опрос на тему реагентов. 75,8% его участников высказались против использования реагентов на дорогах. 15,5% заявили, что реагенты нужно использовать только на отдельных улицах или участках дорог (уклоны, мосты, магистрали). Мэр Новосибирска заявлял, что город собирается отказаться от «Бионорда». Реагентов на новосибирских улицах стало меньше, отмечают и водители, и пешеходы: в морозы на большинстве улиц не было слякоти, как в прошлые годы.

Читать полностью

Новосибирский автоэксперт объяснил, почему покупать машины за рубежом выгоднее

Автор: Артем Рязанов

Уход из России престижных брендов не заставил граждан пересесть на отечественные автомобили. Приобрести машину можно и в обход западных санкций, например, напрямую из Китая или Кореи, а также на японских аукционах. В Новосибирске есть несколько салонов, где продаются подержанные автомобили. Однако стоят они недешево.

Автоэксперт Иван Листяк рассказал, что поиск автомобиля начинается с рынков Кореи, Китая или Японии. Сначала клиенту показывают фото машины. Если всё устраивает, авто покупают на китайском или корейском рынке. Если нужный автомобиль найден на японском рынке, его приобретают на аукционе. Важно, что при получении счёта клиент должен оплатить его самостоятельно по реквизитам, чтобы избежать коммерческого утилизационного сбора, который может составить 300 тысяч рублей и больше.

Читать полностью

Вступили в силу новые правила подготовки водителей в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта автошколы перешли на новые программы обучения. Начинающие водители будут больше времени уделять практике на дорогах - не менее 42 часов, а не 38, как это было ранее. Это предложение ГИБДД. В ведомстве напоминают, что в 2021 году ввели единый практический экзамен на права, который объединил «площадку» и «город». По последним данным ГИБДД, только 14% водителей сдают «город» с первой попытки. Ведомство считает, что проблема в недостаточной подготовке автошкол.

На отработку первоначальных навыков на автодроме теперь отводится 16 часов — на два меньше, чем раньше.

Читать полностью

Масштабная ловушка: закон о локализации приведет к распродаже машин, работавших в такси Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации автомобилей для такси, обязывающий перевозчиков закупать машины с высокой долей российских компонентов. Это приведет к массовой распродаже автомобилей с низкой российской локализацией, включая Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Принудительное обновление парков по ФЗ № 116 выведет на рынок значительное количество автомобилей с критическими юридическими и техническими проблемами, которые сложно выявить без глубокой проверки.

Читать полностью

Топ китайских автомобилей, которые выдержали российские морозы

Автор: Артем Рязанов

Составлен рейтинг китайских моделей авто, наиболее востребованных российскими покупателями зимой. В подборку попали кроссоверы и внедорожники.

На первом месте, по версии экспертов Автокод, оказался рамный внедорожник Tank 500 с бензиновым турбомотором 3,0 л (299 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. По отзывам автомобилистов, он лучше всего подходит для трассы. Цена в России начинается от 6 млн рублей.

Читать полностью
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Власть

В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Бизнес Общество Финансы

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Бизнес

Реклама без кликов, но с большими данными: как измерить влияние маркетинга на продажи

Общество

В Новосибирске среди детей растет спрос на косметику из-за тренда в соцсетях

Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

