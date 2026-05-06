Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

По его словам, электросетевой комплекс ФГУП находится в работоспособном состоянии и функционирует в штатном режиме. Ремонтные работы выполняются согласно утверждённым графикам по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей.

— По состоянию на сегодняшний день, в 2026 году ФГУП УЭВ не запланированы мероприятия по модернизации объектов электросетевого хозяйства, — пояснил Дмитрий Зайков.

На сайте ФГУП УЭВ отмечается, что предприятие обеспечивает электроснабжение следующих микрорайонов: А, Б, В, Д, Щ; Правых Чем, в том числе площадки ЖБИ-4, ННИИПК; микрорайона Е — жилой район (ул. Лесосечная, ул. Экваторная); Зеленой Горки — малоэтажная застройка; Института горного дела; ЦСБС.

В январе 2026 года компания «Россети Новосибирск» завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. На ремонтную компанию новосибирских энергетиков 2026 года заложено более 133,5 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем ФГУП УЭВ является Миннауки России. Выручка компании в 2025 году составила 2,2 млрд рублей (-13%), чистый убыток — 177,3 млн. По итогам 2024 года компания получила прибыль 131 млн рублей.

Напомним, в 2021 году ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. В июле 2022 года УЭВ из списка исключили по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина. Помимо передачи электроэнергии ФГУП также занимается производством, передачей, распределением и сбытом тепловой энергии, горячей воды, распределением и сбытом холодной воды, транспортировкой сточных вод и газа по распределительным сетям, говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска планирует заключить третью концессию по теплоснабжению.