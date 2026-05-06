Электросетевое хозяйство ФГУП УЭВ планируют передать «Россетям» в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Ранее ФГУП находилось в списке федеральных активов подлежащих приватизации, но в 2022 году было из него исключено

В прошлом году в Новосибирск пришли «Россети Новосибирск» (ранее АО «РЭС»). Компания стала системообразующей территориальной сетевой организацией, которая осуществляет деятельность по передаче и распределению электрической энергии в пределах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов электросетевого хозяйства, находящихся в законном владении АО «РЭС». Об этом напомнил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков. С началом работы «Россетей Новосибирск» в качестве ключевой территориальной сетевой организации, с 1 января 2025 года, доля компании на рынке возросла до 92,3%.

— После получения системообразующего статуса весь имущественный комплекс электрических сетей по пятилетнему договору был передан в «Россети Новосибирск». Договор безвозмездный, заключен на основании законодательства Российской Федерации. Я так понимаю, что в конце этого года, возможно, все электрическое имущество ФГУП УЭВ тоже перейдёт в территориальную сетевую организацию, — добавил Зайков.

По его словам, электросетевой комплекс ФГУП находится в работоспособном состоянии и функционирует в штатном режиме. Ремонтные работы выполняются согласно утверждённым графикам по обеспечению надёжного и качественного электроснабжения потребителей.

— По состоянию на сегодняшний день, в 2026 году ФГУП УЭВ не запланированы мероприятия по модернизации объектов электросетевого хозяйства, — пояснил Дмитрий Зайков.

На сайте ФГУП УЭВ отмечается, что предприятие обеспечивает электроснабжение следующих микрорайонов: А, Б, В, Д, Щ; Правых Чем, в том числе площадки ЖБИ-4, ННИИПК; микрорайона Е — жилой район (ул. Лесосечная, ул. Экваторная); Зеленой Горки — малоэтажная застройка; Института горного дела; ЦСБС.

В январе 2026 года компания «Россети Новосибирск» завершила ключевой этап модернизации электросетевой системы областного центра, обеспечив технологическое присоединение подстанции 110 кВ «Новая Академическая» в Советском районе. На ремонтную компанию новосибирских энергетиков 2026 года заложено более 133,5 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителем ФГУП УЭВ является Миннауки России. Выручка компании в 2025 году составила 2,2 млрд рублей (-13%), чистый убыток — 177,3 млн. По итогам 2024 года компания получила прибыль 131 млн рублей.

Напомним, в 2021 году ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) было включено в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. В июле 2022 года УЭВ из списка исключили по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина. Помимо передачи электроэнергии ФГУП также занимается производством, передачей, распределением и сбытом тепловой энергии, горячей воды, распределением и сбытом холодной воды, транспортировкой сточных вод и газа по распределительным сетям, говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска планирует заключить третью концессию по теплоснабжению. 

Экспертизу законности строительства торгового центра в Краснообске делают 1,5 года

Автор: Юлия Данилова

Уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Андрей Панфёров поддержал участника СВО Олега Байборина, который уже несколько лет судится с собственниками торгового центра, которые возвели его около дома 220\1 в поселке Краснообск. Байборин, который проживает в этом доме, настаивает, что это здание является самостроем.

Как сообщила редакции Infopro54 адвокат адвокатского бюро Sollars Дарья Новикова, в 2017 году администрация Краснообска выдала разрешение на строительство объекта местному предпринимателю.

Апрель дал существенную прибавку по налогам в бюджет Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Министерство финансов Новосибирской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за январь–апрель 2026 года. Общая сумма доходов составила 96,9 млрд рублей (+31,9 млрд к показателю за три месяца), что равно 29,6% от утверждённого годового плана в 326,8 млрд рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы области достигли 89,8 млрд рублей (+29,8 млрд), что составляет 29,9% от годового плана.

Согласно оперативным данным, регион уверенно наращивает поступления в бюджет. Темп роста собственных доходов по итогам четырёх месяцев ускорился до 106,7% к аналогичному периоду прошлого года (по итогам трёх месяцев он был на уровне 103,4%). Апрель дал ощутимую прибавку, хотя до прогнозируемого годового показателя в 110,4% пока остаётся небольшое отставание.

В Новосибирске вырос спрос на покупку строительного бизнеса

Автор: Юлия Данилова

По итогам 1 квартала 2026 года 93% откликов на рынке готового бизнеса в Новосибирске связано с запросами на покупку бизнеса. В 5% случаев идет поиск партнера, в 2% рассматривается возможность аренды существующего дела.

Анализ предложений собственников бизнеса показывает, что 86% авторов объявлений хотят продать свое дело, а 12% ищут партнеров. Об этом редакции Infopro54 аналитики компании Авито.
В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 93% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера и 2% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 86% объявлений. Еще 12% составляют предложения о партнерстве, а 3% — об аренде бизнеса.

Мэр Кудрявцев потребовал ускорить ремонт дороги в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска дорожники экстренно восстанавливают аварийный участок на улице Виталия Потылицына. Проблемный отрезок находится прямо у школы № 216, где дорожное полотно почти полностью разрушилось из-за перепадов температур и таяния грунта.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал от профильного департамента четких сроков ликвидации дефекта. Он подчеркнул, что водителям приходится рисковать и выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы и провалы, а рядом находится образовательное учреждение с высокой проходимостью детей и родителей.

Предложение о заключении третьей энергоконцессии поступило в мэрию Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В мэрию Новосибирска поступила инициативная заявка на заключение концессионного соглашения от «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Об этом на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска сообщил директор департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Зайков.

— Речь идет о сетях и источниках, расположенных на ОбьГЭСе. Они все уходят у нас в новое концессионное соглашение, — подчеркнул Зайков.

Сезон пешеходных экскурсий стартует в Новосибирске на этой неделе

Автор: Юлия Данилова

Музей Новосибирска сообщил о старте пешеходных экскурсий, которые проводят гиды в городе. Первая состоится на этой неделе. Новосибирцы и гости города смогут прогуляться по историческому центру, купеческим кварталам, Нарымскому скверу и зелёным уголкам Заельцовки, а также послушать городские легенды и подлинные истории старого Ново-Николаевска.

К примеру, на одной из экскурсий рассказывается о первой аптеке Ново-Николаевска, первой кофейной в доходном доме купчихи Бузолиной, солдатском бунте 1917 года, ограблении квартиры ювелира налётчиками банды Пименова и других историях Тихого центра.

