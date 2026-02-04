Поиск здесь...
Общество

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Женщина заразилась во время отпуска за рубежом

В России выявили случай завоза лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Больная госпитализирована.

Женщина вернулась в Москву из отпуска на Сейшелах. В поездке она замечала укусы комаров, но не использовала репелленты.

После приезда в Россию её сразу положили в больницу. Врачи подтвердили наличие вируса чикунгунья с помощью отечественных тест-систем. В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства быстро приняли все необходимые меры для борьбы с эпидемией.

Ведомство также отметило, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален. Это заболевание передаётся не от человека к человеку, а через укусы комаров.

Основные регионы, где встречается чикунгунья, включают страны Африки южнее Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента.

Стоит отметить, что из Новосибирска на Сейшелы можно добраться с пересадкой. Особенно популярен у сибиряков отдых на острове Маэ. Причем писк спроса приходится на январь и февраль. В эти месяцы средняя стоимость авиабилетов достигает 55 903 рублей. В низкий сезон, в июле и ноябре, цены на авиабилеты снижаются в среднем до 47 784 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский инфекционист оценил вероятность «Болезни X» и возможной пандемии.

Источник фото: Infopro54

Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : эпидемия заболевание

«Это просто ярмарка тщеславия»: в Новосибирске школьники стали чаще отказываться от выпускных

Автор: Мария Гарифуллина

В школах Новосибирска началась подготовка к выпускным: родители 11-классников бронируют рестораны, базы отдыха, договариваются с диджеями, ведущими, фотографами. И сдают на это довольно внушительные суммы. При этом среди старшеклассников все больше становится тех, кто не хочет идти на выпускной вечер. Infopro54 поговорил об этом тренде со школьниками, учителями и школьным психологом.

Редакция опросила родителей 11-классников из пяти новосибирских школ и выяснила, что в каждом классе есть дети (от трех до шести человек), которые на выпускной идти не планируют. Эта выборка, безусловно, не является достаточной, чтобы говорить о том, что в каждой школе есть отказы от выпускных. Но результаты симптоматичны. И это подтверждают учителя.

Читать полностью

В Новосибирске более 27 тысяч человек расплатились за проезд в метро улыбкой

Автор: Артем Рязанов

С 1 ноября 2025 года биометрическая оплата проезда привлекла 27,9 тысячи пассажиров. Проект реализован Минтрансом региона и Новосибирским метрополитеном.
Оплата улыбкой не требует банковских карт или мобильных устройств. Достаточно взглянуть в камеру, и система автоматически сканирует лицо, распознавая его даже в очках и головных уборах. Платеж занимает всего пару секунд.

— Новый метод оплаты проезда демонстрирует высокую востребованность среди населения и подтверждает свою эффективность на ежемесячной основе. Если в октябре было зафиксировано около 5 тысяч транзакций, то в январе количество оплат в общем превысило 27 тысяч, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Читать полностью

Вместо звонков на школьных переменах в Новосибирске зазвучат патриотические песни

Автор: Оксана Мочалова

В феврале российские школы присоединятся к масштабной культурно-патриотической акции. В рамках всероссийского проекта «Мелодии вместо звонков» стандартные сигналы на переменах заменят тематические музыкальные композиции, сообщили в Министерстве просвещения РФ.

В ведомстве рассказали, что программа месяца посвящена нескольким памятным датам. Главный акцент сделан на предстоящем Дне защитника Отечества. Кроме того, музыкальные подборки приурочены ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля) и Дню российской науки (8 февраля).

Читать полностью

Зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области выросли на 67%

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году медианная зарплата специалистов по робототехнике в России выросла на 14%, достигнув 79 700 рублей. Рост наблюдался в большинстве регионов, включая Новосибирскую область, где зарплата увеличилась на 67%, с 60 000 до 100 000 рублей. Это свидетельствует о высоком спросе на высококвалифицированных специалистов такого профиля.

В целом по итогам года Новосибирская область вошла в топ-10 российских регионов по спросу на специалистов по робототехнике, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Свердловской, Татарстанской, Краснодарской, Ленинградской и Ростовской областями, отмечает hh.ru.

Читать полностью

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Автор: Мария Гарифуллина

В центре Новосибирска снова появились люди, которые предлагают за деньги сфотографироваться с живыми совами. Ранее они вели свой бизнес на улице Ленина и на набережной. Этой зимой они стали часто приходить к театрам ко времени окончания детских спектаклей.

На фотографии, сделанной журналистом Infopro54 рядом с оперным театром, видно двух молодых людей, держащих сов. Одна из них — это длиннохвостая неясыть. Видовую принадлежность другой птицы точно определить не представляется возможным, потому что ее не очень хорошо видно. Владельцы сов действовали по стандартной схеме: разрешали детям и взрослым их трогать, сажать к себе на руку и фотографироваться. После этого требовали заплатить за фото.

Читать полностью

Подрядчик сэкономил на замене пожарной сигнализации в школах

Автор: Юлия Данилова

В отношении новосибирского предпринимателя, специализирующегося на выполнении работ по замене (модернизации) автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга, возбуждено уголовное дело. По информации редакции, речь идет об ООО «Предприятие противопожарных работ».

Как сообщила областная прокуратура, предприниматель обвиняется в совершении 5 преступлений по статье «мошенничество».

Читать полностью
