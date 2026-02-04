В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

В России выявили случай завоза лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Больная госпитализирована.

Женщина вернулась в Москву из отпуска на Сейшелах. В поездке она замечала укусы комаров, но не использовала репелленты.

После приезда в Россию её сразу положили в больницу. Врачи подтвердили наличие вируса чикунгунья с помощью отечественных тест-систем. В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты ведомства быстро приняли все необходимые меры для борьбы с эпидемией.

Ведомство также отметило, что риск распространения лихорадки чикунгунья в России минимален. Это заболевание передаётся не от человека к человеку, а через укусы комаров.

Основные регионы, где встречается чикунгунья, включают страны Африки южнее Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента.

